Артем Кавинов: "Воскресенская школа после капремонта стала большим современным учебным комплексом" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу проверил итоги капитального ремонта и строительства социальных объектов в Воскресенском муниципальном округе, которые реализуются в рамках народной программы «Единой России», партийных и федеральных проектов.

Так, в Воскресенском депутат принял участие в открытии основного корпуса Воскресенской средней школы после комплексного капитального ремонта. Здание было отремонтировано в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и партпроекта «Единой России» «Новая школа».

Теперь школа предоставляет собой красивый современный образовательный комплекс: новое здание, открывшееся в декабре 2024 года, и модернизированный главный корпус.

«Два здания, соединённые новым переходом – и сегодня их не отличишь друг от друга. Вместе они стали большим современным учебным комплексом, в котором с интересом и в удовольствие могут учиться воскресенские ребята. Школа преобразилась до неузнаваемости. Три десятка кабинетов, два спортзала, библиотека и читальный зал, пищеблок и столовая. На сэкономленные местной администрацией средства дополнительно закупили мебель для 12 классов, жалюзи и диванчики для зон отдыха детей», – отметил Артем Кавинов.

Воскресенская средняя школа стала одним из 20 образовательных учреждений, в которых в 2025 году завершился комплексный капитальный ремонт. В целом на реализацию программы комплексного капремонта этих 20 школ регион получил 972 миллиона рублей из федерального бюджета. Кроме того, почти такой же объем средств был добавлен из областного и муниципальных бюджетов. Проведение работ позволило улучшить условия обучения более чем для 800 детей.

В ходе ремонта основного здания школы обновили внутреннюю и внешнюю отделку, установили современные пластиковые окна, отремонтировали кровлю, заменили системы отопления и вентиляции, привели в порядок водопровод и канализационные сети, модернизировали охранную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обеспечили надёжную противопожарную защиту.

Кроме того, Артем Кавинов принял участие в открытии после реконструкции здания пожарной части в селе Владимирское, а также вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в посёлке Калиниха Воскресенского муниципального округа.

Напомним, что строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений, оснащение их современным оборудованием, а также патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения являются важнейшим направлением народной программы «Единой России».