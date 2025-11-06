Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Почти 70 нарушений нашли в нижегородских автобусах

06 ноября 2025 08:00
Почти 70 нарушений нашли в нижегородских автобусах

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде прошла проверка работы автобусных перевозчиков, обслуживающих городские маршруты по госконтрактам. Специалисты Центра развития транспортных систем региона выявили почти 70 нарушений.

Особое внимание проверяющие уделили маршруту №36, который обслуживает компания "Мещеряков и Компания". В двух автобусах этого маршрута нашли сразу 14 нарушений. Среди них — отсутствие стационарных валидаторов, информации об остановках и стоимости провоза багажа. В салонах было грязно, на лобовых стеклах - трещины, а некоторые рейсы и вовсе не были выполнены.

Серьезные проблемы выявили и на маршрутах №82 и №91, за которые отвечает перевозчик "Конка". В семи автобусах этой компании обнаружили 53 нарушения: неработающие валидаторы, отсутствие электронных табло и информации для пассажиров, а также отсутствие аппарелей, огнетушителей и видеонаблюдения. Кроме того, зафиксированы повреждения обивки сидений, загрязнение как в салоне, так и снаружи автобусов, а также случаи невыполнения рейсов.

Лучше всех показал себя "НПАТ", обслуживающий маршруты №30, 53 и 53а. Запачканные салоны оказались единственным нарушением перевозчика.

По итогам проверки Центр развития транспортных систем применил к перевозчикам штрафы за несоблюдение условий контрактов.

Ранее сообщалось, что в нижегородском общественном транспорте поймали почти 300 безбилетников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
