Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2025 19:19Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 19:00Неисправные валидаторы нашли в нижегородских автобусах
08 декабря 2025 18:40План зимней уборки улиц утвержден в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 18:18Нижегородцам рассказали, какие схемы подготовили мошенники в канун Нового года
08 декабря 2025 17:5517 новых служебных автомобилей вручили сотрудникам нижегородского ГУФСИН
08 декабря 2025 17:50Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:28Производство силиконовых имплантов хотят запустить в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:15Семейную ипотеку ограничат одной сделкой с февраля 2026 года
08 декабря 2025 16:26Передвижные лаборатории ГУАД Нижегородской области провели диагностику почти 25 тысяч км дорог
08 декабря 2025 16:23Оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие" продлил период отбора на программу "Кибербезопасность и защита от кибератак"
Общество

Неисправные валидаторы нашли в нижегородских автобусах

08 декабря 2025 19:00 Общество
Неисправные валидаторы нашли в нижегородских автобусах

Фото: ЦРТС

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) совместно с представителями Общественной палаты Нижегородской области провели проверку работы стационарных терминалов для безналичной оплаты проезда в городских автобусах. Основная часть инспекции прошла на остановке общественного транспорта "Микрорайон Верхние Печеры".

В ходе рейда выяснилось, что в автобусе маршрута №74 стационарный валидатор не функционирует уже около недели. По словам водителя, устройство неисправно, однако, как отметил заместитель директора ООО "Ситикард" Михаил Моделкин, от перевозчика ООО "Автолигатранс-НН" заявка на ремонт не поступала. Представитель транспортной компании не смог внятно объяснить причины сложившейся ситуации.

По данным ЦРТС, проблемы с терминалами в нижегородских автобусах оказались не единичными. Всего в утренние часы было осмотрено 25 автобусов, работающих на маршрутах №№13, 18, 24, 45 и 78. На 19 из них обнаружены неработающие стационарные валидаторы.

По итогам проверки заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин провел совещание с перевозчиками и анонсировал меры по исправлению ситуации. Он напомнил, что исправные терминалы для безналичной оплаты — обязательное условие исполнения государственных контрактов.

"Все перевозчики, у которых выявили нарушения, будут оштрафованы. Кроме того, ООО "Ситикард" начнет ежедневно предоставлять в министерство транспорта и ЦРТС отчет о работе валидаторов на всех транспортных средствах. Эта информация будет направляться и перевозчикам. Это поможет как контролировать исполнение требований, так и улучшить взаимодействие между компаниями и водителями", — подчеркнул Рябинин.

Он также добавил, что все перевозчики обязаны назначить ответственных лиц за контакт с ООО "Ситикард" по вопросам установки, ремонта и устранения сбоев в работе терминалов. Несмотря на возможные технические сложности, такие как перебои с интернетом, систематические отказы оборудования не могут быть оправданы, добавил министр.

Пассажиров призвали сообщать о неисправных терминалах в кол-центр ЦРТС по телефону 8-831-422-28-25.

Также стало известно, что с 1 января на городские маршруты выйдут новые автобусы, которые будут оснащены полностью исправными стационарными валидаторами.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина заявила, что ситуация будет находиться под контролем общественности.

"Мы предлагаем через две недели вновь встретиться с перевозчиками, чтобы обсудить, как работают предложенные меры. А пока просим жителей сообщать о проблемах с оплатой проезда на электронную почту Общественной палаты: opno1@mail.ru", — отметила Ленина.

Ранее сообщалось, что в нижегородских автобусах нашли 70 нарушений. 

Напомним также, что нижегородский минтранс усилил контроль за работой валидаторов в общественном транспорте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 11:35Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
25 июля 2025 13:40Десятки нарушений нашли у перевозчиков нижегородских маршрутов №32 и №38
02 июня 2025 11:25Нижегородские перевозчики установили почти 45 валидаторов в мае
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных