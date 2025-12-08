Неисправные валидаторы нашли в нижегородских автобусах Общество

Фото: ЦРТС

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) совместно с представителями Общественной палаты Нижегородской области провели проверку работы стационарных терминалов для безналичной оплаты проезда в городских автобусах. Основная часть инспекции прошла на остановке общественного транспорта "Микрорайон Верхние Печеры".

В ходе рейда выяснилось, что в автобусе маршрута №74 стационарный валидатор не функционирует уже около недели. По словам водителя, устройство неисправно, однако, как отметил заместитель директора ООО "Ситикард" Михаил Моделкин, от перевозчика ООО "Автолигатранс-НН" заявка на ремонт не поступала. Представитель транспортной компании не смог внятно объяснить причины сложившейся ситуации.

По данным ЦРТС, проблемы с терминалами в нижегородских автобусах оказались не единичными. Всего в утренние часы было осмотрено 25 автобусов, работающих на маршрутах №№13, 18, 24, 45 и 78. На 19 из них обнаружены неработающие стационарные валидаторы.

По итогам проверки заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин провел совещание с перевозчиками и анонсировал меры по исправлению ситуации. Он напомнил, что исправные терминалы для безналичной оплаты — обязательное условие исполнения государственных контрактов.

"Все перевозчики, у которых выявили нарушения, будут оштрафованы. Кроме того, ООО "Ситикард" начнет ежедневно предоставлять в министерство транспорта и ЦРТС отчет о работе валидаторов на всех транспортных средствах. Эта информация будет направляться и перевозчикам. Это поможет как контролировать исполнение требований, так и улучшить взаимодействие между компаниями и водителями", — подчеркнул Рябинин.

Он также добавил, что все перевозчики обязаны назначить ответственных лиц за контакт с ООО "Ситикард" по вопросам установки, ремонта и устранения сбоев в работе терминалов. Несмотря на возможные технические сложности, такие как перебои с интернетом, систематические отказы оборудования не могут быть оправданы, добавил министр.

Пассажиров призвали сообщать о неисправных терминалах в кол-центр ЦРТС по телефону 8-831-422-28-25.

Также стало известно, что с 1 января на городские маршруты выйдут новые автобусы, которые будут оснащены полностью исправными стационарными валидаторами.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина заявила, что ситуация будет находиться под контролем общественности.

"Мы предлагаем через две недели вновь встретиться с перевозчиками, чтобы обсудить, как работают предложенные меры. А пока просим жителей сообщать о проблемах с оплатой проезда на электронную почту Общественной палаты: opno1@mail.ru", — отметила Ленина.

Ранее сообщалось, что в нижегородских автобусах нашли 70 нарушений.

Напомним также, что нижегородский минтранс усилил контроль за работой валидаторов в общественном транспорте.