Происшествия

Женщина погибла в аварии на трассе М-7 в Лысковском районе

21 января 2026 12:23 Происшествия
Женщина погибла в аварии на трассе М-7 в Лысковском районе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Утром 21 января в Лысковском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 7:20 на 486-м километре федеральной трассы М-7 Москва – Уфа. По предварительной информации, 43-летняя женщина с 20-летним водительским стажем, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, предприняла попытку обгона, но не убедилась в безопасности маневра.

В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada, которым управлял 62-летний мужчина со стажем вождения 27 лет.

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Водителя отечественной легковушки доставили в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются. 

Ранее стало известно, что умер еще один пострадавший в жутком ДТП около Арзамаса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

