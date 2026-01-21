Женщина погибла в аварии на трассе М-7 в Лысковском районе

Фото:
Утром 21 января в Лысковском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась около 7:20 на 486-м километре федеральной трассы М-7 Москва – Уфа. По предварительной информации, 43-летняя женщина с 20-летним водительским стажем, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, предприняла попытку обгона, но не убедилась в безопасности маневра.
В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada, которым управлял 62-летний мужчина со стажем вождения 27 лет.
От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Водителя отечественной легковушки доставили в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее стало известно, что умер еще один пострадавший в жутком ДТП около Арзамаса.
