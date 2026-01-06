Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде

Вечером 5 января в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария случилась около 18:30 на проспекте Гагарина неподалеку от Дворца спорта. По данным ,
По имеющейся информации, 19-летний водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения. Молодой человек допустил столкновение сразу с двумя транспортными средствами — автомобилем "Лада Веста", за рулем которого находился 53-летний мужчина, и "Шевроле Лачетти", управляемым 26-лентим водителем.
В результате происшествия водитель "Приоры" получил травмы и был доставлен в больницу. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру "Лады Весты", он был госпитализирован.
Обстоятельства аварии уточняются. Ведется проверка.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух подростков на Автозаводе в предновогоднюю ночь.
