Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде

Вечером 5 января в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась около 18:30 на проспекте Гагарина неподалеку от Дворца спорта. По данным ,

По имеющейся информации, 19-летний водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения. Молодой человек допустил столкновение сразу с двумя транспортными средствами — автомобилем "Лада Веста", за рулем которого находился 53-летний мужчина, и "Шевроле Лачетти", управляемым 26-лентим водителем.

В результате происшествия водитель "Приоры" получил травмы и был доставлен в больницу. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру "Лады Весты", он был госпитализирован.

Обстоятельства аварии уточняются. Ведется проверка.

