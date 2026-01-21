10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
21 января 2026 16:40Нижегородского экс-замгубернатора Валерия Англичанинова посадили на 6 лет
21 января 2026 14:33Центральный фасад ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде почти снесли — фото
21 января 2026 12:58Сосудистое отделение для неврологических больных откроют в БСМП Дзержинска
21 января 2026 10:10Нижегородская область стала лидером в ПФО по темпам роста рождаемости
21 января 2026 07:13Взрыв прогремел на химпредприятии в Дзержинске
Последние новости
21 января 2026 18:10Глеб Никитин поздравил следователей с 15-летием СК России
21 января 2026 17:55Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега
21 января 2026 17:41НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана
21 января 2026 17:36Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске
21 января 2026 17:02ДТП с перевертышем произошло на М-7 в Нижегородской области
Интернет-конференции

Интернет-конференция директора Школы 800 Марка Сартана

21 января 2026 17:16
Интернет-конференция директора Школы 800 Марка Сартана

Тема интернет-конференции: "Приемная кампания на 2026-2027 учебный год. Как стать учеником Школы 800?"

В рамках интернет-конференции директор Школы 800 Марк Сартан ответит на вопросы читателей о том, как подать заявку на поступление, какие экзамены нужно сдавать кандидатам в 5-8 и 10-е классы, и почему прописка ребенка не имеет значения.

Вопросы принимаются до 28 февраля.

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Задайте Ваш вопрос
Обновить
Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Интернет-конференции
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных