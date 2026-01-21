Интернет-конференция директора Школы 800 Марка Сартана

Тема интернет-конференции: "Приемная кампания на 2026-2027 учебный год. Как стать учеником Школы 800?"

В рамках интернет-конференции директор Школы 800 Марк Сартан ответит на вопросы читателей о том, как подать заявку на поступление, какие экзамены нужно сдавать кандидатам в 5-8 и 10-е классы, и почему прописка ребенка не имеет значения.

Вопросы принимаются до 28 февраля.