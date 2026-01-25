У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 января 2026 17:15Нижегородские трамваи № 417 пойдут по полному маршруту до конца года
25 января 2026 16:11Объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области вырос на 14 т
25 января 2026 14:22В мэрии назвали сроки восстановления водоснабжения в Дзержинске
25 января 2026 13:59Эксперт рассказал нижегородцам о вероятности заражения вирусом "Нипах"
25 января 2026 13:32Мороз и снегопады ждут жителей Нижнего Новгорода в конце января
25 января 2026 12:00Как мэр Юрий Шалабаев выглядел в студенческие годы — фото
25 января 2026 11:04Нижегородцам рассказали, как согреть замерзшие руки на прогулке
25 января 2026 09:11Синоптики прогнозируют снежный февраль в Нижегородской области
24 января 2026 18:33Нижегородские школьники могут принять участие в международном конкурсе юнкоров
24 января 2026 15:43Нижегородцам напомнили о правильной утилизации просроченных лекарств
Общество

Нижегородские трамваи № 417 пойдут по полному маршруту до конца года

25 января 2026 17:15 Общество
Нижегородские трамваи № 417 пойдут по полному маршруту до конца года

Трамвайный маршрут № 417 в Нижнем Новгороде планируют полностью восстановить до завершения текущего года. Сейчас движение осуществляется по укороченной схеме — вагоны курсируют между улицей Игарской и 52-м кварталом.

Как сообщили в ЦРТС, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, первым этапом станет возобновление движения на отрезке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова. Затем ремонтные работы переместятся на участок от Игарской улицы до Северной проходной.

Ранее мы рассказывали, что со 1 февраля начнется следующий этап реконструкции трамвайных путей — от кольца на Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская"". На период проведения работ также будет сокращен маршрут трамваев № 8.

Сообщалось также, что 60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных