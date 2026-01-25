Нижегородские трамваи № 417 пойдут по полному маршруту до конца года Общество

Трамвайный маршрут № 417 в Нижнем Новгороде планируют полностью восстановить до завершения текущего года. Сейчас движение осуществляется по укороченной схеме — вагоны курсируют между улицей Игарской и 52-м кварталом.

Как сообщили в ЦРТС, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, первым этапом станет возобновление движения на отрезке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова. Затем ремонтные работы переместятся на участок от Игарской улицы до Северной проходной.

Ранее мы рассказывали, что со 1 февраля начнется следующий этап реконструкции трамвайных путей — от кольца на Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская"". На период проведения работ также будет сокращен маршрут трамваев № 8.

Сообщалось также, что 60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков".