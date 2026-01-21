10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Нижегородское высшее военно-инженерное училище отметило 325-ю годовщину

21 января 2026 13:08 Общество
Нижегородское высшее военно-инженерное училище отметило 325-ю годовщину

Фото: Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное училище

20 января в Кстовском районе прошло торжественное мероприятие, посвященное 325-й годовщине со дня образования инженерных войск Вооруженных сил РФ и Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного Ковельского Краснознаменного училища.  В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО полковник Александр Тихонов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков, председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, начальник военно-инженерного командного училища Игорь Павелко, а также представители силовых структур, бизнеса, духовенства, вузов и кадетских школ региона, личный состав училища. 

 «От имени губернатора и от себя лично хочу поздравить вас с профессиональным праздником — Днём инженерных войск. Ваша служба требует высочайшего мастерства, отваги и несгибаемой воли. Вы стоите на страже безопасности нашей Родины, возводите мосты и укрепления, разминируете поля. Вы — истинные профессионалы своего дела, и мы гордимся вами! В этот праздничный день самые добрые слова адресую ветеранам, которые, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают заботиться о службе, делятся своими знаниями и опытом с молодыми военнослужащими. Дорогие друзья, благодарю вас за преданность делу, самоотверженность и высокий профессионализм!» - обратился к участникам мероприятия Александр Павлов.  

Как отметил директор  департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода Алексей Кашканов, в современном мире, где одну из ключевых ролей играют технологические преимущества, значение инженерных войск невозможно переоценить.

«Именно ваш высокий профессионализм, владение сложнейшими технологиями и умение быстро находить и воплощать нестандартные решения составляют фундамент, обеспечивающий успешное функционирование Вооружённых сил России. Ваш труд не всегда заметен, но зачастую именно от вас зависит успех сложных операций и безопасность наших военнослужащих. Позвольте выразить вам признательность за службу от лица главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, к которой я искренне присоединяюсь», – сказал Алексей Кашканов.

Жители района, принимавшие участие в СВО, в ходе торжества были награждены медалями Суворова и Жукова за проявленные отвагу и мужество. Начальник училища Игорь Павелко вручил юнармейцам-выпускникам 11-х классов школ №№5, 8 и 9 Кстовского района отличительные знаки училища и свидетельства об окончании специализированного военного курса. Эти документы дают право на приоритетное поступление в Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище в текущем году.

Для гостей торжества подготовили документальный фильм про историю инженерных войск ВС РФ и праздничную концертную программу.  

Теги:
Военные Образование
