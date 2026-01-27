10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Две деревни на Ваче хотят сделать селами для устранения адресной путаницы

27 января 2026 09:00 Общество
Две деревни на Ваче хотят сделать селами для устранения адресной путаницы

Фото: пресс-служба ЗСНО

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам госвласти, МСУ и регламенту поддержал инициативу о смене статуса деревень Сколково и Звягино в Вачском округе. Об этом сообщила пресс-служба ЗСНО.

Населенные пункты планируется преобразовать в сёла для устранения адресной путаницы. Причиной для изменения послужила техническая проблема, возникшая после объединения поселений в единый Вачский муниципальный округ. В его составе оказались сразу две деревни с одинаковыми названиями — Сколково и Звягино. Ранее они входили в разные сельсоветы, но после реформы оказались в одном муниципалитете. Что создало неудобства для жителей. Дело в том, что Федеральная информационная адресная система не допускает наличия двух идентичных адресообразующих элементов в пределах одного округа. Из-за этого возникли трудности с регистрацией новых объектов недвижимости, подключением коммуникаций и ведением адресного реестра.

"Изменение вида населённого пункта с деревни на село – это точечное и наименее затратное решение, которое снимает правовой конфликт в адресной системе, не меняя границ и не затрагивая документы жителей", - отметил председатель комитета Владимир Паков.

Инициатива была выдвинута Советом депутатов Вачского округа с учётом мнения местных жителей. В обеих деревнях прошли опросы, по итогам которых население поддержало предложение. Отмечается, что смена статуса не потребует замены документов, не повлияет на права собственности и не затронет меры социальной поддержки.

В конце декабря проблему дублирующих названий населенных пунктов прокомментировал на ежегодной пресс-конференции председатель ЗСНО Евгений Люлин. По его словам, до 1 марта 2026 года в регионе должны завершиться все процессы по изменению видов и наименований "двойников". 

В 2025 году Заксобрание приняло восемь региональных законов, которые упраздняют, объединяют или меняют статус населенных пунктов в восьми округах. Еще шесть находятся на рассмотрении. В частности, в Чкаловском округе планируют преобразовать пять деревень в села, на Бору статус изменят 18 населенных пунктов, а в Шарангском районе может исчезнуть с карты безлюдный сельский поселок лесоучастка Уста. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
деревня Законодательное собрание село
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных