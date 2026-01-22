Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung Экономика

Фото: freepik.com

МТС цифровая экосистема, проанализировала в Нижегородской области продажи смартфонов в собственной розничной сети по итогам 2025 года. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 17% соответственно от общего объёма продаж.

По итогам 2025 года бренд Xiaomi стал лидером по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах. В числе самых покупаемых гаджетов в Нижегородской области также лидируют бренды Huawei и Realme.

Одним из заметных изменений 2025 года стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Каждый пятый проданный в регионе смартфон относится к среднему сегменту. Параллельно в 2025 году рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. рублей, доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей остался самым большим и составил более трети всех продаж. Несмотря на это, основная доля выручки в регионе формируется за счёт смартфонов Apple (около 32% в деньгах). В линейке Apple чаще всего покупали iPhone 16 Pro Max 256 ГБ.

"Рост интереса нижегородцев к среднему сегменту смартфонов — от 20 до 40 тысяч рублей — отражает желание жителей региона получать современные технологии без переплаты. При этом премиальные iPhone остаются драйвером выручки, показывая, что нижегородцы ценят надежность и статус. Мы видим, как растет конкуренция брендов вроде Huawei и Realme — это здоровый тренд, расширяющий выбор. В МТС продолжаем помогать клиентам находить идеальный смартфон под их задачи, предлагая выгодные тарифы, trade-in и сервисы вроде "Безопасного звонка" для защиты от мошенников", — комментирует директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.