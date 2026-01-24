Нижегородская ярмарка объявлена "Площадкой года" по версии премии EFEA Awards

Фото:
Нижегородская ярмарка в очередной раз подтвердила свой статус ведущей площадки страны, получив звание "Площадки года" на Всероссийской премии EFEA Awards, прошедшем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В 2025 году ярмарка провела 101 мероприятие, которые стали значимыми событиями как на национальном, так и на международном уровнях. Среди них — X юбилейная конференция ЦИПР, Глобальный цифровой форум, XII Форум регионов России и Беларуси, Выставка достижений народного хозяйства, Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, Фиджитал игры, Международная выставка-форум "Интурмаркет", Окружной форум по профилактике социального сиротства, Первая Нижегородская книжная ярмарка и Российская книжная неделя.
Всего в прошедшем году ярмарку посетило более 600 тысяч человек, что подчеркивает её масштаб и значимость для региона. Это уже четвёртая победа Нижегородской ярмарки в престижной премии EFEA Awards, что подтверждает её высокий статус и признание в профессиональном сообществе, подчеркнул Глеб Никитин.
"Нижегородская ярмарка как и столетия назад остается символом гостеприимства, центром деловой и культурной жизни!" - заключил губернатор.
Напомним, EFEA Awards позиционируется как независимая премия в области индустрии встреч. Премия вручается ежегодно с 2015 года и отмечает лучшие B2B и B2C проекты, площадки, организаторов и события. В шорт-лист попадают те проекты и площадки России, которые проявили себя особенно успешно по итогам года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+