Общество

Нижегородская ярмарка объявлена "Площадкой года" по версии премии EFEA Awards

24 января 2026 12:03 Общество
Нижегородская ярмарка объявлена Площадкой года по версии премии EFEA Awards

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская ярмарка в очередной раз подтвердила свой статус ведущей площадки страны, получив звание "Площадки года" на Всероссийской премии EFEA Awards, прошедшем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2025 году ярмарка провела 101 мероприятие, которые стали значимыми событиями как на национальном, так и на международном уровнях. Среди них — X юбилейная конференция ЦИПР, Глобальный цифровой форум, XII Форум регионов России и Беларуси, Выставка достижений народного хозяйства, Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, Фиджитал игры, Международная выставка-форум "Интурмаркет", Окружной форум по профилактике социального сиротства, Первая Нижегородская книжная ярмарка и Российская книжная неделя.

Всего в прошедшем году ярмарку посетило более 600 тысяч человек, что подчеркивает её масштаб и значимость для региона. Это уже четвёртая победа Нижегородской ярмарки в престижной премии EFEA Awards, что подтверждает её высокий статус и признание в профессиональном сообществе, подчеркнул Глеб Никитин.

"Нижегородская ярмарка как и столетия назад остается символом гостеприимства, центром деловой и культурной жизни!" - заключил губернатор.

Напомним, EFEA Awards позиционируется как независимая премия в области индустрии встреч. Премия вручается ежегодно с 2015 года и отмечает лучшие B2B и B2C проекты, площадки, организаторов и события. В шорт-лист попадают те проекты и площадки России, которые проявили себя особенно успешно по итогам года.

Теги:
Награды Нижегородская ярмарка Премия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных