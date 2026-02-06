Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
06 февраля 2026 10:39Ученый из Сарова получил премию президента в области науки
05 февраля 2026 18:50Нижегородским ученым озвучили задачи нового министерства
05 февраля 2026 17:08Старейший сотрудник ННГУ Юрий Макарычев умер на 92-м году жизни
04 февраля 2026 07:05Новые правила приема в вузы: что ждет нижегородских абитуриентов в 2026 году
03 февраля 2026 18:16ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 17:12В Нижнем Новгороде пройдут интеллектуальные игры о науке от общества "Знание"
30 января 2026 16:38На 88-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Алексей Коломиец
30 января 2026 16:06Губернатор Глеб Никитин поздравил ННГУ с 110-летием
30 января 2026 13:40Ректор ННГАСУ стал "Почётным работником сферы образования РФ"
30 января 2026 12:53Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин
Наука

Ученый из Сарова получил премию президента в области науки

06 февраля 2026 10:39 Наука
Ученый из Сарова получил премию президента в области науки

Фото: пресс-служба Кремля

Уроженец Сарова, доцент механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Владислав Кибкало стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Награду он получил за открытие и исследование обобщённых биллиардов, а также за топологическое моделирование гамильтоновых систем. Эти работы относятся к фундаментальным исследованиям и имеют прикладное значение для разработки лазеров, ускорителей частиц, а также технологий в сфере квантовой физики и искусственного интеллекта. 

Президент Владимир Путин подчеркнул, что научный коллектив, в который входит Кибкало, разрабатывает методы описания сложнейших динамических процессов с помощью геометрического подхода. Наряду с саровчанином престижной награды удостоились Виктория Ведюшкина, профессор МГУ из Ростовской области, и Глеб Белозеров, ассистент МГУ из Тюменской области. 

"Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего", - отметил Владимир Путин.

Выступая на церемонии, Владислав Кибкало выразил благодарность за высокую оценку их работы. Он отметил, что этот путь был бы невозможен без поддержки семьи, школы, Московского университета, а также научного руководителя Анатолия Тимофеевича Фоменко. Особую признательность он выразил ректору МГУ Виктору Антоновичу Садовничему.

Учёный подчеркнул, что в России и в частности в МГУ создана благоприятная научная среда, способствующая развитию новых идей. Он также отметил важность инициатив последних лет, включая грантовую поддержку Российского научного фонда, мероприятия на базе "Сириуса", Конгресс молодых учёных и совместные проекты с региональными научными коллективами.

Кибкало добавил, что такие структуры, как Математический центр мирового уровня и Центр искусственного интеллекта МГУ, стали площадками, где их исследования находят практическое применение — в задачах физики, механики и обучении нейросетей.

"Для молодых учёных сейчас открыта масса возможностей, как развиваться. И это очень большая ответственность для нас – быть следующим поколением научных школ Московского университета и, конечно, задавать пример молодым исследователям, студентам, может, даже школьникам, пример того, что фундаментальная наука, математика, она всегда востребованная, того, что она высоко оценивается государством и обществом", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что математик из Нижнего Новгорода Иван Ремизов решил 190-летнюю задачу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Наука Премия
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 18:50Нижегородским ученым озвучили задачи нового министерства
30 января 2026 12:53Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин
29 января 2026 15:12Какую роль в мировой науке сыграет открытие нижегородского математика Ремизова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных