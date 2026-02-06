Ученый из Сарова получил премию президента в области науки Наука

Фото: пресс-служба Кремля

Уроженец Сарова, доцент механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Владислав Кибкало стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Награду он получил за открытие и исследование обобщённых биллиардов, а также за топологическое моделирование гамильтоновых систем. Эти работы относятся к фундаментальным исследованиям и имеют прикладное значение для разработки лазеров, ускорителей частиц, а также технологий в сфере квантовой физики и искусственного интеллекта.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что научный коллектив, в который входит Кибкало, разрабатывает методы описания сложнейших динамических процессов с помощью геометрического подхода. Наряду с саровчанином престижной награды удостоились Виктория Ведюшкина, профессор МГУ из Ростовской области, и Глеб Белозеров, ассистент МГУ из Тюменской области.

"Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего", - отметил Владимир Путин.

Выступая на церемонии, Владислав Кибкало выразил благодарность за высокую оценку их работы. Он отметил, что этот путь был бы невозможен без поддержки семьи, школы, Московского университета, а также научного руководителя Анатолия Тимофеевича Фоменко. Особую признательность он выразил ректору МГУ Виктору Антоновичу Садовничему.

Учёный подчеркнул, что в России и в частности в МГУ создана благоприятная научная среда, способствующая развитию новых идей. Он также отметил важность инициатив последних лет, включая грантовую поддержку Российского научного фонда, мероприятия на базе "Сириуса", Конгресс молодых учёных и совместные проекты с региональными научными коллективами.

Кибкало добавил, что такие структуры, как Математический центр мирового уровня и Центр искусственного интеллекта МГУ, стали площадками, где их исследования находят практическое применение — в задачах физики, механики и обучении нейросетей.

"Для молодых учёных сейчас открыта масса возможностей, как развиваться. И это очень большая ответственность для нас – быть следующим поколением научных школ Московского университета и, конечно, задавать пример молодым исследователям, студентам, может, даже школьникам, пример того, что фундаментальная наука, математика, она всегда востребованная, того, что она высоко оценивается государством и обществом", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что математик из Нижнего Новгорода Иван Ремизов решил 190-летнюю задачу.