В Нижегородской области вручили дипломы выпускникам МАГУ Наука

Фото: пресс-служба КУПНО

В Нижегородском кремле прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Малой академии государственного управления Нижегородской области (МАГУ). МАГУ – совместный проект Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и ННГУ им. Н.И. Лобачевского, который реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Проект объединяет получение базовых знаний и навыков в области государственной и муниципальной службы для студентов разных специальностей и большой объем практической подготовки.

В церемонии вручения дипломов приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин, проректор КУПНО Мария Самоделкина, проректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгения Черных, директор МАГУ Юлия Ширяева.

«МАГУ начала свою работу на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2006 году с целью подготовки молодых лидеров для экономики и социальной сферы региона. В 2024 году КУПНО и ННГУ совместно перезапустили обучение в МАГУ в новом формате», - рассказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Разработанная специально для слушателей МАГУ программа профессиональной переподготовки рассчитана на обучение в течение пяти месяцев. Объем образовательной программы составляет 504 часа и включает пять модулей: «Основы государственного и муниципального управления», «Методы и технологии государственного и муниципального управления», «Государственное и муниципальное управление, ориентированное на результат», «Навыки эффективного руководителя», «Практическая подготовка». Программа обучения построена на базе ценностей клиентоцентричного государства и в соответствии с задачами федерального проекта «Государство для людей».

17 выпускников Малой академии государственного управления получили диплом профессиональной переподготовки «Система государственного управления» от ННГУ и программы повышения квалификации «Навыки эффективного руководителя» от КУПНО.

«Мы ждем вас - амбициозных и активных! - на работу в органы исполнительной власти Нижегородской области. Вы уже взяли отличный старт для начала карьеры, теперь время выбрать свой профессиональный путь. В последние годы государственная служба становится все более открытой, динамичной и человекоцентричной. Она дает молодым специалистам возможность воплощать собственные идеи и участвовать в важных проектах, которые реально меняют к лучшему жизнь тысяч людей», - сказала Елена Амосова.

Все выпускники МАГУ защитили социальные и научные проекты, среди которых: проект создания агента-помощника-организатора молодежных мероприятий в Нижнем Новгороде; разработка и реализация проектно-просветительской программы «#ПатриотичНО» для членов патриотических клубов региона; разработка и проведение деловой игры «Выборы мэра» для молодежи; социальная рекультивация малой реки и оврага в границах улиц Козицкого, Генерала Ивлиева, Героя Быкова и Ванеева; благоустройство территории Бурнаковской низины и другие. В дальнейшем авторы лучших инициатив могут получить поддержку в их продвижении и реализации.

«Хочу отметить, что слушателями МАГУ могут стать студенты не только ННГУ им. Н.И. Лобачевского, но и других вузов: НИУ Президентской академии, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГАСУ, Княгининского университета. А всего с момента основания Малую академию госуправления окончило более 750 человек! И теперь вы тоже - в числе выпускников, с чем я вас от души поздравляю! Желаю верить в свои силы, ставить перед собой большие цели и не сворачивать на пути к ним!» - сказала Мария Самоделкина.