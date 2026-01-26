Филиал "Т Плюс" обеспечил теплом более 1000 квартир в нижегородских новостройках

Фото:
Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2025 году обеспечил теплом жильцов более тысячи квартир в новостройках региона.
Энергетики подключили к центральному теплоснабжению восемь домов высотой от пяти до 24 этажей в Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода, микрорайоне "Комсомольский" в Дзержинске, на улицах Тургенева и Сутырина в Кстове. Общая площадь этих новостроек составила 95 тысяч кв. метров – это в полтора раза больше, чем в 2024 году.
Получили тепло в 2025 году и важные социальные объекты – школа на 1100 мест в Дзержинске и Центр культурного развития в Кстове.
Также в минувшем году компания завершила в Дзержинске строительство теплотрассы для подключения к системе теплоснабжения бассейна "Капролактамовец", который строится в рамках программы подготовки к 100-летию города и региональной программы "Развитие физической культуры и спорта". Планируется, что бассейн примет посетителей в 2026 году.
"Города, где работают и живут наши энергетики, активно развиваются, и мы готовы обеспечивать новые дома и социальные объекты теплом и горячей водой", – отметила директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.
