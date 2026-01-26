10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Магнитная буря в Нижегородской области достигнет пика 29 января

26 января 2026 11:32 Общество
Магнитная буря в Нижегородской области достигнет пика 29 января

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижегородской области ожидается мощная магнитная буря, пик которой придется на 29 января. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сервисе my-calend.ru.

Уже с вечера 27 января могут начаться первые проявления нестабильности геомагнитного фона, которые особенно ощутят метеочувствительные люди.

Основная фаза геоштормовой активности придется на 28 января, однако максимальная сила ожидается днем позже, когда буря достигнет пятого уровня по шкале интенсивности.

К вечеру 29 января геомагнитный фон начнет постепенно стабилизироваться, однако влияние бури может сохраняться еще несколько дней — вплоть до вечера 31 января.

Напомним, что магнитные бури способны вызывать ухудшение самочувствия. Среди возможных симптомов специалисты называют головные боли, повышенную утомляемость и сонливость. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуют заранее подготовить необходимые медикаменты, так как геомагнитные колебания могут спровоцировать обострение хронических проблем.

Ранее нижегородцам-гипертоникам напомнили, как избежать ухудшения самочувствия из-за сильных морозов.

