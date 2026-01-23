Горох и мясную продукцию из будущего обнаружили в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Мясную продукцию, горох и спред (аналог сливочного масла, производимый из смеси молочных жиров и растительных масел) из будущего обнаружили в Нижегородской области специалисты регионального управления Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, мониторинг деятельности предприятий-производителей продукции животного происхождения проводится ежедневно, и в январе специалисты зафиксировали 10 случаев, когда электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) оформлялись на продукцию с датой выработки, которая еще не наступила.

Так, 23 января на предприятии ООО "Агрофирма "Чертас" оформили документы на 505 тонн гороха с датой выработки август 2026 года. 21 января на площадке ИП Самсоновой Н.В. приготовили 10 килограммов замороженных котлет из рубленой говядины и свинины, но датой изготовления указали 22 января.

Охлажденная свинина в тушах и полутушах из будущего нашлась на площадке Булугашвили Т.В. Ветеринарный врач указал дату убоя и выработки 29 января, хотя на календаре было только 21-е.

Еще одно нарушение обнаружили у ИП Сарапина П.С. Растительно-сливочный спред по документам был изготовлен 27 января, хотя на самом деле его произвели 14-го. На два дня "завысили" сроки и на предприятии ООО "Ардатовский пищекомбинат". Там на выпущенный 13 января копченный срок оформили эВСД с датой выработки 15 января.

Во всех случаях продукция вводилась в оборот с будущими датами, что нарушает требования по прослеживаемости. Уполномоченные сотрудники и ветеринарные врачи, допустившие такие ошибки, получили официальные предупреждения. Кроме того, им временно приостановили доступ к федеральной системе "ВетИС", модулю "Меркурий".

