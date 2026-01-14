Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле Общество

Одна из нижегородских компаний лишилась действующей декларации соответствия на сливочное масло после того, как в его составе обнаружили говяжий жир, не указанный на упаковке. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ведомство провело плановую проверку продуктов питания, в ходе которой специалисты исследовали продукцию торгового дома ООО ТД "Нижегородский резерв". Среди отобранных образцов оказалось сливочное масло под маркой "Крестьянское 72,5%".

Результаты лабораторного анализа показали, что в составе продукта присутствует посторонний животный жир — говяжий. Однако производитель не указал этот компонент на этикетке, что является нарушением требований к маркировке пищевой продукции.

Поскольку наличие не заявленного ингредиента вводит потребителей в заблуждение относительно состава и качества товара, декларация соответствия на масло была признана недействительной.

Предприятию направлено официальное предостережение с требованием не допускать подобных нарушений в дальнейшем.

