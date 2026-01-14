10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле

14 января 2026 17:13 Общество
Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле

Одна из нижегородских компаний лишилась действующей декларации соответствия на сливочное масло после того, как в его составе обнаружили говяжий жир, не указанный на упаковке. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ведомство провело плановую проверку продуктов питания, в ходе которой специалисты исследовали продукцию торгового дома ООО ТД "Нижегородский резерв". Среди отобранных образцов оказалось сливочное масло под маркой "Крестьянское 72,5%".

Результаты лабораторного анализа показали, что в составе продукта присутствует посторонний животный жир — говяжий. Однако производитель не указал этот компонент на этикетке, что является нарушением требований к маркировке пищевой продукции.

Поскольку наличие не заявленного ингредиента вводит потребителей в заблуждение относительно состава и качества товара, декларация соответствия на масло была признана недействительной.

Предприятию направлено официальное предостережение с требованием не допускать подобных нарушений в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что НМЖК был оштрафован на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных