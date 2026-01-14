Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле

Одна из нижегородских компаний лишилась действующей декларации соответствия на сливочное масло после того, как в его составе обнаружили говяжий жир, не указанный на упаковке. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Ведомство провело плановую проверку продуктов питания, в ходе которой специалисты исследовали продукцию торгового дома ООО ТД "Нижегородский резерв". Среди отобранных образцов оказалось сливочное масло под маркой "Крестьянское 72,5%".
Результаты лабораторного анализа показали, что в составе продукта присутствует посторонний животный жир — говяжий. Однако производитель не указал этот компонент на этикетке, что является нарушением требований к маркировке пищевой продукции.
Поскольку наличие не заявленного ингредиента вводит потребителей в заблуждение относительно состава и качества товара, декларация соответствия на масло была признана недействительной.
Предприятию направлено официальное предостережение с требованием не допускать подобных нарушений в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что НМЖК был оштрафован на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+