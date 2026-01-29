Бизнес-сообщество приглашают оценить состояние дорог в Нижегородской области

Фото:
Нижегородский минтранс приглашает предпринимателей в течение 2026 года принять участие в онлайн-опросе о качестве региональной дорожной сети.
Анкетирование проводится на инвестиционном портале Нижегородской области. Участникам предлагается оценить по пятибалльной шкале возможности для своевременной доставки грузов автотранспортом, состояние дорожного покрытия, а также протяженность и плотность дорог, пригодных для ведения бизнеса. Кроме того, можно оставить предложения по улучшению дорожной инфраструктуры.
В региональном Минтрансе отметили, что опрос охватывает важнейшие параметры, влияющие на инвестиционную привлекательность региона. Его итоги будут учитываться при формировании ежегодного рейтинга Агентства стратегических инициатив. В 2025 году Нижегородская область заняла 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
К участию приглашаются представители компаний, осуществляющих деятельность на территории региона. Все собранные данные будут проанализированы и учтены при определении приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшении условий для инвесторов.
По данным за IV квартал 2025 года, предприниматели оценили состояние дорожной сети Нижегородской области в среднем на 4,15 балла.
Напомним, работы по приведению автодорог в нормативное состояние ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Обратная связь от бизнеса необходима для объективной оценки эффективности этих мероприятий. В 2026 году в рамках проекта планируется отремонтировать более 130 объектов — участков автодорог и мостов. Общий объем заключенных госконтрактов составляет 16,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году по нацпроекту было отремонтировано более 745 км дорог в Нижегородской области.
