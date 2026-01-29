Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе

Фото:
Появились подробности утреннего ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе.
По данным ГАИ, авария произошла 29 января на 25 км автодороги Нижний Новгород - Киров, между деревнями Сырохватово и Рекшино. Водитель ПАЗа с пассажирами не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, в результате чего совершил опрокидывание. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
При этом со слов перевозчика, водитель легковушки подрезал автобус, следовавший по маршруту №126. В результате автобус улетел в кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
Ранее сообщалось, что аварией заинтересовалась Гострудинспекция.
