Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Появились подробности утреннего ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе.

По данным ГАИ, авария произошла 29 января на 25 км автодороги Нижний Новгород - Киров, между деревнями Сырохватово и Рекшино. Водитель ПАЗа с пассажирами не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, в результате чего совершил опрокидывание. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

При этом со слов перевозчика, водитель легковушки подрезал автобус, следовавший по маршруту №126. В результате автобус улетел в кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

Ранее сообщалось, что аварией заинтересовалась Гострудинспекция.