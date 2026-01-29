Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Три человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Борском округе Нижегородской области.

По данным регионального минздрава, медики скорой помощи осмотрели трех пострадавших. Один человек получил ушибы, от госпитализации отказался. Еще двое доставлены в центральную районную больницу в среднетяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Напомним, что авария произошла на автодороге Нижний Новгород - Киров между деревнями Сырохватово и Рекшино утром 29 января. По версии перевозчика, рейсовый автобус подрезала легковушка, которая впоследствии скрылась с места ДТП. При этом в ГАИ говорят, что это водитель автобуса не учел погодные условия и не справился с управлением, вследствие чего совершил опрокидывание в кювет.

В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД и Гострудинспекции.