Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе

Три человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Борском округе Нижегородской области.
По данным регионального минздрава, медики скорой помощи осмотрели трех пострадавших. Один человек получил ушибы, от госпитализации отказался. Еще двое доставлены в центральную районную больницу в среднетяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.
Напомним, что авария произошла на автодороге Нижний Новгород - Киров между деревнями Сырохватово и Рекшино утром 29 января. По версии перевозчика, рейсовый автобус подрезала легковушка, которая впоследствии скрылась с места ДТП. При этом в ГАИ говорят, что это водитель автобуса не учел погодные условия и не справился с управлением, вследствие чего совершил опрокидывание в кювет.
В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД и Гострудинспекции.
