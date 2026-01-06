В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Лысковском округе 6 января прошла церемония прощания с Дмитрием Карповым. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

19-летний молодой человек погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения СВО 20 апреля 2025 года.

Траурное мероприятие состоялось на площади перед Дворцом культуры города Лысково.



Соболезнования семье погибшего выразила администрация Лысковского муниципального округа.

