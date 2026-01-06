Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым

06 января 2026 15:17 Общество
В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым

Фото: Анастасия Назарова

В Лысковском округе 6 января прошла церемония прощания с Дмитрием Карповым. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

19-летний молодой человек погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения СВО 20 апреля 2025 года.

Траурное мероприятие состоялось на площади перед Дворцом культуры города Лысково. 

Соболезнования семье погибшего выразила администрация Лысковского муниципального округа. 

Ранее сообщалось, что ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 4 января на 67-м году жизни.

