В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым

В Лысковском округе 6 января прошла церемония прощания с Дмитрием Карповым. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
19-летний молодой человек погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения СВО 20 апреля 2025 года.
Траурное мероприятие состоялось на площади перед Дворцом культуры города Лысково.
Соболезнования семье погибшего выразила администрация Лысковского муниципального округа.
