Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО

Военнослужащий Дмитрий Андриенко из города Дзержинск Нижегородской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. О трагедии сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.
Точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, чтоорден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде посмертно наградили двух героев специальной военной операции.
