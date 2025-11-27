Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО

27 ноября 2025 14:10 Общество
Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО

Военнослужащий Дмитрий Андриенко из города Дзержинск Нижегородской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. О трагедии сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.

Точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, чтоорден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде посмертно наградили двух героев специальной военной операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

