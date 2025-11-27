Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО Общество

Военнослужащий Дмитрий Андриенко из города Дзержинск Нижегородской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. О трагедии сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.

Точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, чтоорден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде посмертно наградили двух героев специальной военной операции.