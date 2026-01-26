Врач Савицкая рассказала, как избежать развития хронических заболеваний Общество

Хронические неинфекционные заболевания остаются одной из самых серьезных угроз для здоровья населения в России. По статистике, около 70% всех смертей в стране связано именно с ними. Причем более 40% этих случаев приходятся на преждевременные смерти, которых можно было бы избежать.

О том, какие болезни входят в эту категорию, как они развиваются и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Что из себя представляют неинфекционные заболевания

Неинфекционные заболевания — это патологии, которые не передаются от человека к человеку, протекают длительно и медленно прогрессируют. К этой группе относятся сердечно-сосудистые заболевания — артериальная гипертония, стенокардия, различные формы нарушения сердечного ритма, хроническая сердечная недостаточность, инсульт. Также сюда входят хронические болезни органов дыхания, такие как астма, бронхит, эмфизема, саркоидоз легких и пневмония.

Кроме того, в группу ХНИЗ входят онкологические новообразования, эндокринные заболевания (например, сахарный диабет), а также множество других системных заболеваний.

Хотя в ряде случаев болезни могут развиваться на фоне генетической предрасположенности, чаще всего ключевым фактором выступает образ жизни.

Среди основных причин специалисты называют: низкую физическую активность, неправильное питание и, как следствие, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы в крови, дислипидемия, курение (в т.ч. пассивное), злоупотребление алкоголем, постоянный стресс, повышенное артериальное давление.

Признаки и симптомы

Ранние признаки развития ХНИЗ могут быть неочевидны, но именно их важно распознать как можно раньше.

Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание:

учащенное сердцебиение и головные боли, одышка даже при легких нагрузках, боли за грудиной, отеки лица, рук и ног, резкое изменение массы тела, снижение зрения (появление "мушек" перед глазами), онемение и судороги конечностей, ощущение холода в ногах, несмотря на нормальную температуру воздуха, боли в мышцах при ходьбе и бледность кожи на стопах.

Также к настораживающим признакам могут относиться чрезмерное выпадение волос, головокружение, трещины на коже пальцев и пятках, язвы на коже и круги под глазами.

Как защитить себя

По словам врача Натальи Савицкой, главная мера профилактики — это отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни.

Для начала важно знать свои показатели здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела, объем талии.

Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять риски на ранних стадиях.

Рацион играет ключевую роль. Рекомендуется сократить потребление соли до 5 г в сутки; есть не менее 400-500 г овощей и фруктов в день; включать в питание цельнозерновые продукты, бобовые, орехи; ограничить насыщенные жиры и продукты с добавленным сахаром (сладости, газированные напитки); употреблять рыбу жирных сортов не реже двух раз в неделю; использовать растительные масла — 20-30 г в сутки.

Физическая активность должна стать частью повседневной жизни. Взрослым рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных. Для большей пользы — до 300 минут умеренных или до 150 минут интенсивных занятий в неделю.

Нагрузки стоит сочетать: аэробные упражнения — 5-7 раз в неделю, силовые — 2-3 раза.

Как отметила врач Наталья Савицкая, в подавляющем большинстве случаев развитие хронических неинфекционных заболеваний можно предотвратить. Но для этого требуется личная ответственность и системный подход к своему здоровью. Правильное питание, движение, отказ от вредных привычек и регулярная профилактика — именно эти простые шаги помогают сохранить качество жизни и снизить риск тяжелых последствий.