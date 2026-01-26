Врач Савицкая рассказала, как избежать развития хронических заболеваний

Хронические неинфекционные заболевания остаются одной из самых серьезных угроз для здоровья населения в России. По статистике, около 70% всех смертей в стране связано именно с ними. Причем более 40% этих случаев приходятся на преждевременные смерти, которых можно было бы избежать.
О том, какие болезни входят в эту категорию, как они развиваются и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Неинфекционные заболевания — это патологии, которые не передаются от человека к человеку, протекают длительно и медленно прогрессируют. К этой группе относятся сердечно-сосудистые заболевания — артериальная гипертония, стенокардия, различные формы нарушения сердечного ритма, хроническая сердечная недостаточность, инсульт. Также сюда входят хронические болезни органов дыхания, такие как астма, бронхит, эмфизема, саркоидоз легких и пневмония.
Кроме того, в группу ХНИЗ входят онкологические новообразования, эндокринные заболевания (например, сахарный диабет), а также множество других системных заболеваний.
Хотя в ряде случаев болезни могут развиваться на фоне генетической предрасположенности, чаще всего ключевым фактором выступает образ жизни.
Среди основных причин специалисты называют: низкую физическую активность, неправильное питание и, как следствие, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы в крови, дислипидемия, курение (в т.ч. пассивное), злоупотребление алкоголем, постоянный стресс, повышенное артериальное давление.
Ранние признаки развития ХНИЗ могут быть неочевидны, но именно их важно распознать как можно раньше.
Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание:
учащенное сердцебиение и головные боли, одышка даже при легких нагрузках, боли за грудиной, отеки лица, рук и ног, резкое изменение массы тела, снижение зрения (появление "мушек" перед глазами), онемение и судороги конечностей, ощущение холода в ногах, несмотря на нормальную температуру воздуха, боли в мышцах при ходьбе и бледность кожи на стопах.
Также к настораживающим признакам могут относиться чрезмерное выпадение волос, головокружение, трещины на коже пальцев и пятках, язвы на коже и круги под глазами.
По словам врача Натальи Савицкой, главная мера профилактики — это отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни.
Для начала важно знать свои показатели здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела, объем талии.
Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять риски на ранних стадиях.
Рацион играет ключевую роль. Рекомендуется сократить потребление соли до 5 г в сутки; есть не менее 400-500 г овощей и фруктов в день; включать в питание цельнозерновые продукты, бобовые, орехи; ограничить насыщенные жиры и продукты с добавленным сахаром (сладости, газированные напитки); употреблять рыбу жирных сортов не реже двух раз в неделю; использовать растительные масла — 20-30 г в сутки.
Физическая активность должна стать частью повседневной жизни. Взрослым рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных. Для большей пользы — до 300 минут умеренных или до 150 минут интенсивных занятий в неделю.
Нагрузки стоит сочетать: аэробные упражнения — 5-7 раз в неделю, силовые — 2-3 раза.
Как отметила врач Наталья Савицкая, в подавляющем большинстве случаев развитие хронических неинфекционных заболеваний можно предотвратить. Но для этого требуется личная ответственность и системный подход к своему здоровью. Правильное питание, движение, отказ от вредных привычек и регулярная профилактика — именно эти простые шаги помогают сохранить качество жизни и снизить риск тяжелых последствий.
