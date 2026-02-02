Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 11:27Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
02 февраля 2026 10:57Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна
02 февраля 2026 10:17Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта
02 февраля 2026 10:00Пособия для семей нижегородских срочников выросли на 5,6%
02 февраля 2026 09:47Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
01 февраля 2026 16:42Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения
01 февраля 2026 15:16Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм

02 февраля 2026 11:27 Общество
Нижегородская область вошла в число лидеров по выполнению показателей госпрограмм

Фото: Кира Мишина

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел зампред правительства Марат Хуснуллин, подвели итоги 2025 года и определили ключевые задачи на 2026-й.

Хуснуллин отметил, что строительная отрасль продолжает играть значимую роль в экономике, обеспечивая порядка 15,8% всех налоговых поступлений в бюджеты субъектов. В некоторых регионах этот показатель превышает 20%. По его словам, по предварительным данным, в 2025 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья и нежилых объектов за всю новейшую историю страны.

Также зампред правительства сообщил , что наибольший объём ввода жилья зафиксирован в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Ленинградской области и Татарстане. Он подчеркнул необходимость сохранять высокий темп и развивать градостроительный потенциал, усиливая капитализацию территорий.

Также вице-премьер обратил внимание на развитие интеллектуальных транспортных систем, которые, по его словам, способствуют повышению безопасности на дорогах, оптимизации движения и улучшению качества транспортных услуг.

По итогам 2025 года в числе регионов, добившихся наилучших результатов по реализации государственных программ, названы Республика Саха (Якутия), Бурятия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Забайкальский край, а также Нижегородская и Рязанская области.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил о результатах реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Строительство".

Он сообщил, что по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году благоустроено 5497 общественных территорий, реализовано 246 проектов – победителей всероссийского конкурса. "В целом по итогам 2025 года обеспечено перевыполнение показателей", – отметил Файзуллин.

В 2026 году, по его словам, планируется благоустроить ещё 5 тысяч объектов и реализовать 288 конкурсных проектов. Также введено 783,2 тыс. кв. м жилья в рамках комплексного развития территорий, завершены четыре объекта и одно мероприятие по технологическому подключению.

Файзуллин уточнил, что по проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за год реконструировано и построено 1130 объектов, улучшено качество услуг для 7,2 миллиона человек. В 2026 году планируется реализация 197 коммунальных объектов, в том числе 87 по водоснабжению и водоподготовке.

Министр сообщил, что в рамках переселения из аварийного жилья планы на 2025 год выполнены. В 2026-м планируется расселить не менее 500 тысяч кв. м аварийного жилья, где проживают около 35 тысяч человек.

Кроме того, завершены 124 объекта из реестра капитального строительства. В реестре на 2026-2030 годы запланировано 1010 объектов и мероприятий.

Файзуллин также подвёл итоги реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов за 2021-2025 годы и сообщил, что с их помощью в прошлом году завершено 331 мероприятие.
Он призвал учитывать погодные условия в текущей работе, активизировать уборку снега и контроль за водохранилищами, особенно в период паводков.

В рамках заседания президиума продолжилось рассмотрение заявок регионов на казначейские инфраструктурные кредиты.

Так, Приморскому краю одобрен КИК в размере 10 млрд рублей на модернизацию инженерных сетей и реконструкцию Рудневского моста. Мурманская область получит 3,52 млрд рублей на развитие инфраструктуры в жилых микрорайонах и капремонт городского бассейна.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил: "Механизм казначейских инфраструктурных кредитов был запущен правительством только в 2025 году, при этом уже есть первые результаты этой работы. В прошлом году с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов были завершены 18 объектов и мероприятий в четырёх регионах".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Марат Хуснуллин Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных