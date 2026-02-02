Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм Общество

Фото: Кира Мишина

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел зампред правительства Марат Хуснуллин, подвели итоги 2025 года и определили ключевые задачи на 2026-й.

Хуснуллин отметил, что строительная отрасль продолжает играть значимую роль в экономике, обеспечивая порядка 15,8% всех налоговых поступлений в бюджеты субъектов. В некоторых регионах этот показатель превышает 20%. По его словам, по предварительным данным, в 2025 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья и нежилых объектов за всю новейшую историю страны.

Также зампред правительства сообщил , что наибольший объём ввода жилья зафиксирован в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Ленинградской области и Татарстане. Он подчеркнул необходимость сохранять высокий темп и развивать градостроительный потенциал, усиливая капитализацию территорий.

Также вице-премьер обратил внимание на развитие интеллектуальных транспортных систем, которые, по его словам, способствуют повышению безопасности на дорогах, оптимизации движения и улучшению качества транспортных услуг.

По итогам 2025 года в числе регионов, добившихся наилучших результатов по реализации государственных программ, названы Республика Саха (Якутия), Бурятия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Забайкальский край, а также Нижегородская и Рязанская области.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил о результатах реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Строительство".

Он сообщил, что по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году благоустроено 5497 общественных территорий, реализовано 246 проектов – победителей всероссийского конкурса. "В целом по итогам 2025 года обеспечено перевыполнение показателей", – отметил Файзуллин.

В 2026 году, по его словам, планируется благоустроить ещё 5 тысяч объектов и реализовать 288 конкурсных проектов. Также введено 783,2 тыс. кв. м жилья в рамках комплексного развития территорий, завершены четыре объекта и одно мероприятие по технологическому подключению.

Файзуллин уточнил, что по проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за год реконструировано и построено 1130 объектов, улучшено качество услуг для 7,2 миллиона человек. В 2026 году планируется реализация 197 коммунальных объектов, в том числе 87 по водоснабжению и водоподготовке.

Министр сообщил, что в рамках переселения из аварийного жилья планы на 2025 год выполнены. В 2026-м планируется расселить не менее 500 тысяч кв. м аварийного жилья, где проживают около 35 тысяч человек.

Кроме того, завершены 124 объекта из реестра капитального строительства. В реестре на 2026-2030 годы запланировано 1010 объектов и мероприятий.

Файзуллин также подвёл итоги реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов за 2021-2025 годы и сообщил, что с их помощью в прошлом году завершено 331 мероприятие.

Он призвал учитывать погодные условия в текущей работе, активизировать уборку снега и контроль за водохранилищами, особенно в период паводков.

В рамках заседания президиума продолжилось рассмотрение заявок регионов на казначейские инфраструктурные кредиты.

Так, Приморскому краю одобрен КИК в размере 10 млрд рублей на модернизацию инженерных сетей и реконструкцию Рудневского моста. Мурманская область получит 3,52 млрд рублей на развитие инфраструктуры в жилых микрорайонах и капремонт городского бассейна.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил: "Механизм казначейских инфраструктурных кредитов был запущен правительством только в 2025 году, при этом уже есть первые результаты этой работы. В прошлом году с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов были завершены 18 объектов и мероприятий в четырёх регионах".