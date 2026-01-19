Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Добровольцев начали набирать в войска БПЛА в Нижегородской области

19 января 2026 16:26
Добровольцев начали набирать в войска БПЛА в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области открыт набор добровольцев в подразделения войск беспилотных летательных аппаратов ВС РФ для участия в СВО. Новобранцы проходят службу исключительно в составе подразделений БПЛА, перевод в иные рода войск возможен только с их личного согласия. Контракт заключается сроком на 1 год с возможностью продления по желанию военнослужащего.

Формирование первых групп началось в январе 2026 года. Добровольцы уже приступили к подготовке на одном из учебных полигонов Минобороны.

Среди новобранцев есть участники из других регионов, в том числе из Москвы. Один из добровольцев с позывным "Милсон" рассказал, что серьезно готовился к службе: самостоятельно изучал основы 3D-моделирования, занимался пайкой дронов, проходил тренировку на летных симуляторах и купил собственный дрон для отработки навыков пилотирования.

Мужчина признался, что рассчитывает применить полученные знания на практике, получить боевой опыт и внести вклад в выполнение задач, поставленных перед российскими военными. Доброволец отметил, что его семья поддержала решение о службе, подчеркнув, что участие в СВО стало для близких поводом для гордости.

Набор в войска беспилотных систем проводится на добровольной основе. Контракт с МО РФ заключается в военных комиссариатах или пунктах отбора на военную службу. Возрастной ценз для кандидатов составляет от 18 до 35 лет — для операторов БПЛА коптерного типа и FPV-систем, и до 45 лет — для специалистов в области самолетных, вертолетных и наземных беспилотных платформ. При отборе преимущество отдается кандидатам с достижениями в спорте, включая дисциплины в сфере киберспорта.

После подписания контракта добровольцы проходят испытательный срок длительностью три месяца, а также обучение на базе одного из полигонов Минобороны в течение двух и более месяцев.

Участникам СВО, проходящим службу в войсках БПЛА, предусмотрена единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей. Годовой объем денежного довольствия может достигать 5,5 млн рублей. Дополнительно выплачиваются премии за боевые заслуги, в том числе за уничтожение техники противника — от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Военнослужащие, заключившие контракт, также получают сертификат на предоставление земельного участка на территории Нижегородской области.

Помимо этого, в регионе действует механизм заключения военных соцконтрактов. Он предусматривает дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, включая ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, детских садов и другие формы помощи. Также обеспечивается индивидуальное сопровождение семей контрактников.

Дополнительную информацию о службе по контракту, положенном обеспечении и условиях можно получить по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 или на официальном сайте служунн.рф. Единый пункт отбора расположен в Нижнем Новгороде по адресу улица Люкина, 2.

Ранее сообщалось, что резервисты "БАРС-НН" начали оборонять еще несколько промпредприятий.

