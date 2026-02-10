Нижегородское "Торпедо" уступило "Ладе" со счетом 1:3

Фото:
Нижегородское "Торпедо" в шестой раз по ходу сезона встретилось с тольяттинской "Ладой", однако не смогло одержать победу. Игра завершилась со счетом 1:3.
Капитан команды Алексей Кручинин восстановился после повреждения и впервые с 28 ноября вышел на лед.
Стартовая двадцатиминутка прошла в равной борьбе и без заброшенных шайб. Команды действовали осторожно.
Счет был открыт во втором периоде. Егор Виноградов мощным броском поразил ворота соперника, забросив свою 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и выведя нижегородцев вперед.
Ключевыми стали события третьего периода. В начале отрезка "Лада" восстановила равенство, а затем при счете 1:1 "Торпедо" осталось в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Хозяева воспользовались преимуществом и вышли вперед — 2:1.
В концовке встречи нижегородцы попытались спасти матч, заменив вратаря полевым игроком, но на последней секунде тольяттинцы поразили пустые ворота, установив окончательный счет.
Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 12 февраля в Казани, где впервые в сезоне сыграет против "Ак Барса".
Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" одержал сухую победу над "Соколом".
