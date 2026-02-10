Стартовал конкурс социнициатив в рамках благотворительного полумарафона "Беги, герой!" Спорт

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде объявлен старт конкурса социальных инициатив в рамках благотворительного полумарафона «Беги, герой!» (0+). Полумарафон состоится 23-24 мая 2026 года: в первый день - детские старты и забег на 5 км, во второй день - забеги на 10 км и 21,1 км.

Ежегодно из части регистрационных взносов участников формируется благотворительный грант. В 2026 году он составит 750 000 рублей. Средства будут направлены на реализацию социально значимого проекта на территории Нижегородской области в период с мая по декабрь 2026 года. Проект будет выбран по итогам конкурса социальных инициатив.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 февраля по электронной почте ketkova@rarating.ru. Подробные условия опубликованы на сайте https://runhero.ru/charity. Итоги будут подведены 2 марта совместно с экспертным советом. Победителей объявят 4 марта.

Конкурс социальных инициатив проводится в рамках забега уже девятый год. За это время поддержку получили более 15 социальных проектов, связанных с развитием спорта и улучшением качества жизни жителей региона. При поддержке агентства «Рейтинг/спорт» в Нижегородской области были построены спортивные площадки, экипированы команды из детских домов, проведены спортивные соревнования, оборудованы кабинеты лечебной физкультуры и адаптивной физической культуры. Так, в 2025 году в конкурсе социальных инициатив в рамках полумарафона «Беги, герой!» победил проект «Шоудаун 52», направленный на развитие инклюзивного спорта для незрячих и зрячих спортсменов.

Полумарафон «Беги, герой!» традиционно является самым массовым забегом в регионе: в 2025 году общее число бегунов, вышедших на старт всех дистанций, составило 19 000 человек. Детский забег в рамках благотворительного полумарафона стал самым массовым в стране – участие в нем приняли 4 000 юных бегунов. Также полумарафон ежегодно собирает большое количество корпоративных команд: в прошлом году на старт вышли 8 500 сотрудников из 265 организаций региона.

Регистрация на благотворительный полумарафон «Беги, герой!» открыта на сайте https://www.runhero.ru/.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.