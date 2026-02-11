Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Совет Законодательного собрания Нижегородской области поддержал проект изменений в федеральное законодательство, направленный на комплексное совершенствование регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и государственного контроля в сфере туристской индустрии. Председатель регионального парламента Евгений Люлин считает, что предлагаемые изменения положительно скажутся на развитии туриндустрии.

Инициатива затрагивает ключевые аспекты отрасли: от повышения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями по слуху до усиления безопасности на пляжах и прозрачности рынка экскурсионных услуг.

Одним из важных предложений является создание условий для обслуживания слабослышащих туристов. Законопроект впервые вводит возможность аттестации гидов-переводчиков на жестовом языке, а сведения об этой услуге будут отображаться в федеральном реестре и на едином нагрудном бейдже установленного образца.

«Законопроект коллег из Госдумы направлен на решение сразу нескольких важных задач. Он призван сделать туризм доступнее, вводя аттестацию гидов на жестовом языке, и безопаснее, оперативно реагируя на санитарные угрозы на пляжах. Кроме того, документ должен навести порядок на рынке экскурсионных услуг благодаря введению единых стандартов идентификации гидов и ответственности агрегаторов за проверку их квалификации. Для Нижегородской области с нашим богатым историческим наследием и растущим турпотоком эти меры – гарантия качества для гостей и честной конкуренции для бизнеса», – отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также законопроектом предусматривается автоматическое прекращение действия классификации средств размещения, которые ранее были включены в соответствующий реестр, но не прошли в установленные сроки самооценку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Инициаторы законопроекта отмечают, в настоящее время имеют место случаи, когда экологическое состояние воды или песка не соответствует требованиям СанПиНа, и пляж становится небезопасным для пребывания на нём и купания в водоёме. Вместе с этим действующие основания для приостановки классификации пляжей не учитывают вероятность наступления таких событий. Законопроектом предусматривается введение основания для приостановки классификации пляжа – поступление информации от Роспотребнадзора о том, что пляж или водный объект не соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного использования объекта для пребывания и купания, в организацию, осуществляющую классификацию данных объектов.

«Законопроект позволит устранить ряд давних правовых коллизий и закрепить нормы, автоматически прекращающие классификацию объектов, не прошедших самооценку, и оперативно приостанавливающие действие классификации пляжей по сигналу Роспотребнадзора. Это реальные инструменты для защиты здоровья и прав туристов», – пояснил председатель комитета Заксобрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.