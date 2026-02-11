На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2026 15:39Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах
11 февраля 2026 15:19Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
11 февраля 2026 15:16Партийный десант "Единой России" оценил модернизацию поликлиники №7 в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 15:09Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с
11 февраля 2026 14:53Игорь Норенков проверил ход строительства новой школы в Ворсме
11 февраля 2026 14:53Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками
11 февраля 2026 14:38Коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые выше среднего по ПФО
11 февраля 2026 13:53Прощание с нижегородским онкологом Андреем Марусовым пройдет 12 февраля
11 февраля 2026 13:39Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания
11 февраля 2026 13:18Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела на Масленицу
Общество

Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками

11 февраля 2026 14:53 Общество
Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками

Фото: пресс-служба ЗСНО

Совет Законодательного собрания Нижегородской области поддержал проект изменений в федеральное законодательство, направленный на комплексное совершенствование регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и государственного контроля в сфере туристской индустрии. Председатель регионального парламента Евгений Люлин считает, что предлагаемые изменения положительно скажутся на развитии туриндустрии.

Инициатива затрагивает ключевые аспекты отрасли: от повышения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями по слуху до усиления безопасности на пляжах и прозрачности рынка экскурсионных услуг.

Одним из важных предложений является создание условий для обслуживания слабослышащих туристов. Законопроект впервые вводит возможность аттестации гидов-переводчиков на жестовом языке, а сведения об этой услуге будут отображаться в федеральном реестре и на едином нагрудном бейдже установленного образца.

«Законопроект коллег из Госдумы направлен на решение сразу нескольких важных задач. Он призван сделать туризм доступнее, вводя аттестацию гидов на жестовом языке, и безопаснее, оперативно реагируя на санитарные угрозы на пляжах. Кроме того, документ должен навести порядок на рынке экскурсионных услуг благодаря введению единых стандартов идентификации гидов и ответственности агрегаторов за проверку их квалификации. Для Нижегородской области с нашим богатым историческим наследием и растущим турпотоком эти меры – гарантия качества для гостей и честной конкуренции для бизнеса», – отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также законопроектом предусматривается автоматическое прекращение действия классификации средств размещения, которые ранее были включены в соответствующий реестр, но не прошли в установленные сроки самооценку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Инициаторы законопроекта отмечают, в настоящее время имеют место случаи, когда экологическое состояние воды или песка не соответствует требованиям СанПиНа, и пляж становится небезопасным для пребывания на нём и купания в водоёме. Вместе с этим действующие основания для приостановки классификации пляжей не учитывают вероятность наступления таких событий. Законопроектом предусматривается введение основания для приостановки классификации пляжа – поступление информации от Роспотребнадзора о том, что пляж или водный объект не соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного использования объекта для пребывания и купания, в организацию, осуществляющую классификацию данных объектов.

«Законопроект позволит устранить ряд давних правовых коллизий и закрепить нормы, автоматически прекращающие классификацию объектов, не прошедших самооценку, и оперативно приостанавливающие действие классификации пляжей по сигналу Роспотребнадзора. Это реальные инструменты для защиты здоровья и прав туристов», – пояснил председатель комитета Заксобрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Инвалиды Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных