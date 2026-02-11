Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Воробьев анонсировал запуск обновленной Каширской ГРЭС в 2028 году

11 февраля 2026 18:21 Общество

В Подмосковье продолжается модернизация энергосистемы. Каширскую ГРЭС после реконструкции планируют вывести на новый уровень, сделав ее одним из ключевых поставщиков электроэнергии в регионе. О ходе проекта рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет 360.ru.

Станция, которая на момент запуска считалась второй по мощности в Европе, проходит масштабное обновление с сентября 2021 года. Реконструкция стартовала по президентской программе.
На площадке построят три новых энергоблока. Два блока мощностью по 450 мегаватт должны запустить в 2028 году. Еще один, на 480 мегаватт, планируется ввести в 2030-м.

После завершения работ предприятие станет одним из важных источников энергии для региона. Кроме того, модернизация позволит создать около 500 рабочих мест. Андрей Воробьев приехал в Каширу и проверил, как идет реконструкция.

"В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного Московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Все это тоже требует энергопотребления", — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, обновление станции позволит более стабильно обеспечивать электричеством столичный регион и предприятия. Он подчеркнул, что проект поддерживали с самого начала и что над ним работают российские инженеры, конструкторы и строители. "Задача — чтобы в 2028 году станция заработала. Это первый этап. А далее будет продолжение", — отметил Андрей Воробьев.

Директор обособленного подразделения "Энергосети" Сергей Герасимов сообщил, что на площадке задействовано около 1,5 тысячи человек, включая инженерно-технический персонал. Работы идут круглосуточно в две смены, а проект уже перешел от общестроительного этапа к монтажу основного технологического оборудования — тепломеханического и электротехнического.

Параллельно монтируют электронику для управления высоким напряжением, строят вспомогательные объекты, устанавливают системы охлаждения и прокладывают новый водопровод.

Ключевые агрегаты для станции — генераторы, трансформаторы и турбины — произведены в России. В частности, газовые турбины весом около 200 тонн выпускают в Санкт-Петербурге на заводе "Силовые машины". Ранее аналогичное оборудование закупали за рубежом.

Генеральный директор ООО "Интер РАО-Инжиниринг" Игорь Опалин отметил, что Каширская ГРЭС первой в стране строит парогазовую установку на основе газовых турбин большой мощности, полностью изготовленных в России. "Наша электростанция очень важна для потребителей не только Московского региона, но и для всей энергосистемы России", — подчеркнул он.

Директор станции Дмитрий Ворожев сообщил, что уже принято решение о строительстве третьего энергоблока, также на российском оборудовании. Две газовые турбины произведут в Санкт-Петербурге, паровую турбину — в Екатеринбурге, котлы-утилизаторы — в Барнауле, а генераторное оборудование — в Новосибирске. Проект, по его словам, планируют начать в ближайшее время.
Энергосистема Московской области включает 30 станций и ТЭЦ, 565 подстанций и почти 200 тысяч километров сетей. По объему потребления электроэнергии регион уступает только Москве.

Ранее сообщалось, что Городецкий гидроузел (Нижегородская область) планируют запустить в 2026 году.

ГЭС Электроэнергия
