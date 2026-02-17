Арзамасские школы перешли на дистант из-за сильного снегопада Общество

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе 17 февраля школы изменили формат работы из-за сильного снегопада. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.

Из-за усиления осадков в ночное время и ухудшения ситуации на дорогах городские власти решили заранее снизить транспортную нагрузку и развести потоки машин возле учебных заведений.

Как пояснил мэр, директорам поручили организовать занятия с учетом погодной ситуации. Первые классы продолжают находиться на каникулах.

Несколько учреждений полностью перейдут на дистанционный формат на один день. В их числе — лицей, а также школы в Слизневе и Выездном.

Из-за отмены подвоза детей из соседних населенных пунктов к центральным сельским школам занятия для этих учеников также организуют онлайн.

По крупным школам решения будут приниматься индивидуально: возможно изменение времени начала уроков. Родителям рекомендуют следить за информацией от классных руководителей. Если ребенок останется дома, необходимо предупредить образовательную организацию в установленном порядке.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, сильный снегопад накрыл Нижегородскую область 16 и 17 февраля. За минувшую ночь выпало около 25 см снега.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в число самых заснеженных городов России.