Задержка десятков поездов произошла в Нижегородской области из-за непогоды

Сильный снегопад скорректировал график движения поездов на участке Вековка (Владимирская область) – Сергач (Нижегородская область), сообщили в ГЖД.
Сегодня, 17 февраля, из-за сильного снега и метели в пути следования задерживаются несколько пассажирских составов. В частности, по данным на 10:00, от графика отклонялись 33 поезда дальнего следования и три пригородных. Время задержки варьировались от 8 минут до 5 часов 25 минут.
Напомним, сильный снегопад обрушился на Нижегородскую область. Минувшей ночью выпало примерно 25 см снега.
