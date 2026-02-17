Задержка десятков поездов произошла в Нижегородской области из-за непогоды Общество

Фото: Александр Воложанин

Сильный снегопад скорректировал график движения поездов на участке Вековка (Владимирская область) – Сергач (Нижегородская область), сообщили в ГЖД.

Сегодня, 17 февраля, из-за сильного снега и метели в пути следования задерживаются несколько пассажирских составов. В частности, по данным на 10:00, от графика отклонялись 33 поезда дальнего следования и три пригородных. Время задержки варьировались от 8 минут до 5 часов 25 минут.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Нижегородскую область. Минувшей ночью выпало примерно 25 см снега.