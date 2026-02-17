Нижегородская канатка изменит режим работы в февральские праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Опубликован график работы канатной дороги "Нижний Новгород – Бор" в предстоящие праздничные дни. Изменения связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому нижегородцев ждут длинные выходные — с 21 по 23 февраля включительно.

В указанный период канатная дорога будет работать по скорректированному расписанию, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Так, 21 февраля воспользоваться переправой можно будет с 6:45 до 22:00.

22 и 23 февраля канатка будет открыта с 9:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что подготовка к строительству третьей станции канатки через Оку началась на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.