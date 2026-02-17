Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Ряд автобусных маршрутов изменился из-за снегопада в Нижнем Новгороде

17 февраля 2026 12:35 Общество
Ряд автобусных маршрутов изменился из-за снегопада в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Маршруты некоторых автобусов изменились из-за непогоды в Нижнем Новгороде 17 февраля, сообщает региональный минтранс. 

В частности, электробусы №6 и автобусы №41 временно ходят только до остановки "ЖК Новая Кузнечиха", минуя микрорайон "Цветы". Маршрут №46 ограничен остановкой "Акварель", а маршрут №118 следует только до магазина "Пятерочка" на улице Балтийской.

Кроме того, движение автобусов №20 затруднено из-за неправильно припаркованных автомобилей на улице Деловой. После расчистки снега автобусы вернутся к движению по установленным маршрутам.

Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой начнет курсировать новый автобус. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
