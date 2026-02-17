Ряд автобусных маршрутов изменился из-за снегопада в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Маршруты некоторых автобусов изменились из-за непогоды в Нижнем Новгороде 17 февраля, сообщает региональный минтранс.

В частности, электробусы №6 и автобусы №41 временно ходят только до остановки "ЖК Новая Кузнечиха", минуя микрорайон "Цветы". Маршрут №46 ограничен остановкой "Акварель", а маршрут №118 следует только до магазина "Пятерочка" на улице Балтийской.

Кроме того, движение автобусов №20 затруднено из-за неправильно припаркованных автомобилей на улице Деловой. После расчистки снега автобусы вернутся к движению по установленным маршрутам.

Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой начнет курсировать новый автобус.