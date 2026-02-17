Схему движения изменят на Мызинском путепроводе в сторону Ларина Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на путепроводе Мызинского моста временно изменят схему движения транспорта. Из-за ремонтных работ проезжую часть в направлении улицы Ларина сузят до одной полосы.

По информации ЦРТС, ограничения введут с 22:00 21 февраля до 8:00 22 февраля.

В указанный период движение по путепроводе будет организовано по одной полосе в сторону улицы Ларина.

В связи с этим возможны задержки в работе электробусного маршрута Э-16, а также автобусов №№15, 63, 66, 68, 73, 77, 85, 86, 97, 170 и 300.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста хотят завершить в августе 2026 года. Движение по нему будет ограничено до окончания работ.

