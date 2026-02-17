Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 13:42
Нижегородская канатка изменит режим работы в февральские праздники
17 февраля 2026 13:35
Цифровая платформа Imredi позволит отказаться от ненадежных мессенджеров
17 февраля 2026 13:17
Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на "Госуслугах"
17 февраля 2026 13:04
Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты
17 февраля 2026 12:49
Арзамасские школы перешли на дистант из-за сильного снегопада
17 февраля 2026 12:35
Ряд автобусных маршрутов изменился из-за снегопада в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 12:21
Нижний Новгород — в лидерах по высоте снежного покрова в России
17 февраля 2026 11:53
Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными
17 февраля 2026 11:39
Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:10
Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области
Общество

Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты

17 февраля 2026 13:04 Общество
Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты

Фото: ПАО "Ростелеком"

Специалисты Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания ГК «Ростелеком») предупреждают о новой мошеннической схеме, которая распространяется на фоне замедления работы Telegram и повышенного внимания к цифровой безопасности. Мошенники пользуются тем, что люди привыкли решать повседневные вопросы в чатах, предлагая «быстрые» и «удобные» альтернативы. Они распространяют сообщения через домовые чаты, сообщества по интересам и другие публичные группы, куда можно попасть без приглашения. Как правило, это сообщения от свежесозданных аккаунтов, предлагающих «альтернативу» — якобы новый мессенджер или «безопасное приложение» и ссылку для перехода.

Сценарий выглядит максимально буднично: пользователь переходит по ссылке, добровольно вводит данные, проходит авторизацию по номеру телефона и вводит код из СМС. Такая «авторизация» используется мошенниками для доступа к сервисам, привязанным к номеру: банковским приложениям, государственным порталам и другим учетным записям.

Эксперты Fuzzy Logic Labs напоминают: не вводите СМСкоды и подтверждения в приложениях и на сайтах, в надежности которых вы не уверены. Сегодня авторизация по телефону — это практически то же самое, что предъявить паспорт: один код может открыть доступ сразу к нескольким важным сервисам.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs:
«Мошенники всегда работают от новостной повестки: как только у людей появляется тревожность и запрос на “альтернативу”, в публичных чатах мгновенно возникают свежие аккаунты с “решениями”. Важно помнить: настоящие сервисы не распространяют установочные ссылки через домовые и другие группы». 

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» ПАО «Ростелеком»:
«Чем технологичнее мошенники, тем дороже обходится невнимательность пользователей. Авторизация через телефон с помощью СМС-кода сегодня служит идентификатором личности. Относитесь к нему с той же осторожностью, как к паспортным данным: если вы не уверены, кому и зачем вы передаете код, лучше прервать процесс и перепроверить — это надежнее и дешевле, чем восстановление доступа и устранение последствий».

Общий совет экспертов Fuzzy Logic Labs прост: не спешить. Любое требование «оплатить прямо сейчас», «перейти по ссылке до конца дня» или «срочно перевести деньги» стоит сначала поставить на паузу и проверить через официальный сайт, приложение или старые контакты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных