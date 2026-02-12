Прокуратура проверит соблюдение прав дзержинцев после падения обломков БПЛА Общество

Нижегородская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, минувшей ночью над территорией Дзержинска силы ПВО и "БАРС-НН" сбили девять беспилотников. В результате было повреждено остекление жилого дома.

В надзорном ведомстве сообщили, что проконтролируют соблюдение прав жителей, чье имущество получило ущерб.



На месте падения обломков работают специалисты. Их работу координирует мэр Михаил Клинков.

Ранее сообщалось, что набор добровольцев в войска БПЛА продолжается в Нижегородской области.