Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 12:29Прокуратура проверит соблюдение прав дзержинцев после падения обломков БПЛА
12 февраля 2026 12:15Глеб Никитин предложил снимать кино с положительным образом чиновников
12 февраля 2026 11:55Прощание с нижегородским экс-прокурором Федотовым пройдет 13 февраля
12 февраля 2026 11:36Доцент ННГУ Людмила Суходоева умерла на 78-м году жизни
12 февраля 2026 11:28Приложением "Госуслуги Авто" пользуются 20 млн россиян
12 февраля 2026 11:27Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция "3в1"
12 февраля 2026 11:26Президентский фонд природы поддержал 9 нижегородских проектов
12 февраля 2026 11:08Большинство выявленных замечаний на Нижегородской станции аэрации устранили
12 февраля 2026 10:51ЛУКОЙЛ поддержал создание гончарной мастерской
12 февраля 2026 10:48Чего не хватает нижегородцам для полного счастья: рассуждают эксперты
Общество

Прокуратура проверит соблюдение прав дзержинцев после падения обломков БПЛА

12 февраля 2026 12:29 Общество
Прокуратура проверит соблюдение прав дзержинцев после падения обломков БПЛА

Нижегородская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, минувшей ночью над территорией Дзержинска силы ПВО и "БАРС-НН" сбили девять беспилотников. В результате было повреждено остекление жилого дома.

В надзорном ведомстве сообщили, что проконтролируют соблюдение прав жителей, чье имущество получило ущерб.

На месте падения обломков работают специалисты. Их работу координирует мэр Михаил Клинков.

Ранее сообщалось, что набор добровольцев в войска БПЛА продолжается в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Дзержинск Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 12:15Более 4 тысяч полетов БПЛА совершено в Нижегородской области за год
19 января 2026 16:43Нижегородским резервистам "БАРС-НН" расширили соцподдержку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных