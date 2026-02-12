Окно жилого дома повреждено после отражения атаки БПЛА в Дзержинске Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Девять беспилотников сбили над территорией Дзержинска силами ПВО и "БАРС-НН", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.

По данным главы региона, серьезного ущерба нет, как и нет пострадавших. У многоквартирного дома повреждено оконное остекление.

"Информация о других повреждениях уточняется", - написал губернатор Глеб Никитин.

На месте падения обломков сбитых "птичек" работают специалисты. Их действия координирует мэр города химиков Михаил Клинков.

Напомним, что минувшей ночью в России было ликвидировано 106 украинских дронов.