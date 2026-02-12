Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород

12 февраля 2026 16:08 Общество
Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород вновь окажется во власти продолжительных снегопадов. Об ухудшении погодных условий к вечеру 12 февраля сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, в четверг в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Их интенсивность будет постепенно нарастать.

С пятницы по воскресенье синоптики прогнозируют до 23 мм осадков. При этом температура воздуха останется на нулевых и положительных отметках.

Ситуация изменится в понедельник, 16 февраля. В город вернутся морозы. За сутки может выпасть почти 13 см снега.

По предварительным оценкам, снегопады могут продлиться всю следующую неделю и принести дополнительно более 48 см осадков.

В связи с ожидаемыми погодными условиями дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

