Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород

Нижний Новгород вновь окажется во власти продолжительных снегопадов. Об ухудшении погодных условий к вечеру 12 февраля сообщили в городской администрации.
По данным мэрии, в четверг в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Их интенсивность будет постепенно нарастать.
С пятницы по воскресенье синоптики прогнозируют до 23 мм осадков. При этом температура воздуха останется на нулевых и положительных отметках.
Ситуация изменится в понедельник, 16 февраля. В город вернутся морозы. За сутки может выпасть почти 13 см снега.
По предварительным оценкам, снегопады могут продлиться всю следующую неделю и принести дополнительно более 48 см осадков.
В связи с ожидаемыми погодными условиями дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.
