Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с

Нижегородцев предупредили об усилении южного ветра вечером 11 февраля с сохранением в течение суток 12 февраля. Порывы ветра будут достигать 14-19 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков.
Из-за надвигающейся непогоды возможны ЧС, связанные с обрывом линий электропередач и нарушениями работы объектов ЖКХ. Также ветер может повалить деревья и широкоформатные конструкции.
Жителей региона просят держаться подальше от слабоукрепленных конструкций и не оставлять рядом с ними автомобили. При обрыве проводов следует сообщать об этом в местную администрацию.
Сообщалось, что с 13 февраля нижегородцев ждет мартовская погода.
