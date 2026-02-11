Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с

11 февраля 2026 15:09
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев предупредили об усилении южного ветра вечером 11 февраля с сохранением в течение суток 12 февраля. Порывы ветра будут достигать 14-19 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков.

Из-за надвигающейся непогоды возможны ЧС, связанные с обрывом линий электропередач и нарушениями работы объектов ЖКХ. Также ветер может повалить деревья и широкоформатные конструкции. 

Жителей региона просят держаться подальше от слабоукрепленных конструкций и не оставлять рядом с ними автомобили. При обрыве проводов следует сообщать об этом в местную администрацию. 

Сообщалось, что с 13 февраля нижегородцев ждет мартовская погода.

Теги:
МЧС Погода
