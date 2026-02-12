Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Политика

Глеб Никитин: "Госслужба – это возможность реализовать свою мечту"

12 февраля 2026 17:41 Политика
Глеб Никитин: Госслужба – это возможность реализовать свою мечту

Фото: Президентская академия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии «ГосСтарт: как привлекать и мотивировать молодёжь на госслужбе», которая состоялась в рамках Международного конгресса государственного управления в Москве.

На сессии более 300 участников обсудили с ведущими экспертами вопросы, связанные с тем, что значит сегодня служить стране. Глеб Никитин представил опыт региона по работе с молодыми специалистами в системе госуправления.

«Главная мотивация для привлечения молодежи состоит в том, что госслужба  – это возможность реализовать свою мечту, запустить большие изменения в масштабах страны, воплотить в жизнь самые яркие идеи, значимые для общества проекты. В этом огромное преимущество госслужбы перед любой коммерческой структурой», – подчеркнул глава региона.

В рамках панельной дискуссии было отмечено, что Нижегородская область – драйвер развития молодых кадров на госслужбе и флагман молодёжной политики страны. Регион занимает 2-е место в России по эффективности молодёжной политики в субъектах с численностью молодёжи более 500 тыс. человек.

В 2022 году регион впервые принял Всероссийский форум «ГосСтарт», посвящённый повышению привлекательности и имиджа государственной службы. С тех пор форум стал ежегодным, а в прошлом году собрал рекордное число участников – тысячу молодых государственных и муниципальных служащих из
80 регионов, а также студентов и специалистов, мотивированных на построение карьеры в органах власти.

«Нижний Новгород стал местом, где собираются активные и неравнодушные молодые люди, которые любят свою страну и готовы её развивать. Они вместе могут решать самые важные вопросы о том, какой должна быть госслужба сегодня, как сделать её ещё более эффективной, открытой, ориентированной на служение обществу», – отметил Глеб Никитин.

С 2024 года в Нижнем Новгороде работает круглогодичный центр обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». За два года здесь развили компетенции более 24 тысяч молодых служащих из всех регионов страны, как в очном, так и в дистанционном формате. Центр разработал и реализовал 36 образовательных программ, обучая управлению командами, проектной деятельности, работе с современными информационными системами и другим востребованным навыкам.

Губернатор Нижегородской области отметил, что насыщенная программа конгресса – встречи с государственными деятелями, выступления ведущих спикеров, дискуссии, лекции, деловые игры – дают уникальную возможность перенять лучшие практики и оказаться там, где концентрация опыта и идей достигает максимума.

«Международный конгресс государственного управления, проходящий в Президентской академии, это место пересечения двух сфер: молодежи и госслужбы. Думаю, что наша сессия – самая важная на этом конгрессе», – отметил Глеб Никитин.

13 февраля в Москве в рамках Международного конгресса государственного управления состоится Молодёжный день, организованный в партнерстве с программой «ГосСтарт».  

