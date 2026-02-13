Евгений Люлин и Сергей Дмитриев дали старт Парламентскому дню в НГТУ Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

13 февраля в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева стартовал Парламентский день Законодательного Собрания Нижегородской области. В мероприятии принимают участие спикер регионального парламента Евгений Люлин, ректор НГТУ Сергей Дмитриев, депутаты, члены правительства, преподаватели и студенты вуза, представители Молодежного парламента.

Работа Парламентского дня организована в формате обсуждения шести тематических направлений, охватывающих ключевые вопросы развития региона.

Участники обсудят научно-технологический ландшафт Нижегородской области, вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем, энергосбережения и повышения энергоэффективности, современные вызовы молодежной политики, вопросы публичных коммуникаций, цифровой и информационной безопасности государственного сектора.

«НГТУ им. Алексеева – один из самых престижных университетов региона. Он подготовил тысячи инженеров и научно-технических работников, которые формировали промышленную базу Горьковской области, создавали «оружие Победы» в годы войны и «ядерный щит» СССР. Сегодня как опорный вуз России и важнейшая часть Научно-образовательного центра региона «политех» реализует прорывные инновационные проекты. Уверен, наш диалог станет ещё одним шагом к тому, чтобы молодые умы Нижегородской области видели своё будущее здесь, в регионе, и своими разработками укрепляли технологический суверенитет страны», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Парламентский день – это возможность показать, что университет живёт не в отрыве от реальной повестки региона, а формирует её. Наши студенты и учёные работают над задачами, которые напрямую определяют технологическое будущее Нижегородской области – от интеллектуального транспорта до энергоэффективности. Мы видим, как меняется подход к законотворчеству: сегодня инициативы не просто спускаются сверху – они рождаются здесь, в аудиториях, в дискуссиях, в смелых идеях молодых профессионалов. И когда законодатели приходят к нам не с готовыми решениями, а за идеями- это принципиально другой уровень партнёрства. По итогам совместной работы появляются конкретные рекомендации, которые не остаются на бумаге, а действительно реализуются. Мы ценим этот диалог и уверены: именно из таких встреч вырастают инициативы, которые работают на практике», – подчеркнул ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.