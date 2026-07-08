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Кафе на Алексеевской закрыли на 70 суток после отравления гостей

08 июля 2026 16:37 Общество
Кафе на Алексеевской закрыли на 70 суток после отравления гостей

Фото: "Яндекс Карты"

Нижегородский районный суд принял решение о временном закрытии предприятия общественного питания «Mola mola», расположенного на улице Алексеевской, 6/16. Основанием стали материалы проверки регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее после завтрака в этом заведении пятеро взрослых и один ребенок обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу. Предварительно сообщалось о заражении сальмонеллезом. СК возбудил уголовное по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных фактах. После экстренных сообщений медучреждений о случаях инфекционного заболевания.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после сообщений медучреждений о случаях инфекционного заболевания было начато санитарно-эпидемиологическое расследование, а работа кафе временно остановлена.

Специалисты выявили ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе требований СанПиН 2.3/2.4.3590−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установлено, что планировка и размеры производственного помещения не обеспечивали последовательность технологических процессов и исключение встречных потоков сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также пересечения движения посетителей и персонала.

Кроме того, в заведении отсутствовали дезинфицирующие средства, а столовую посуду мыли в ванне, предназначенной для кухонной утвари.

Сотрудник Роспотребнадзора ввел временный запрет деятельности и составил протокол по статье 6.6 КоАП РФ. Материалы были направлены в суд. Он признал предпринимателя виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 70 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад по делу отравления детей на эко-сборах под Перевозом.

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Теги:
Отравление Роспотребнадзор Суд
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