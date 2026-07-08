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Общество

Госдума приняла закон об ужесточении требований к трудовым мигрантам и их детям

08 июля 2026 16:42 Общество
Госдума приняла закон об ужесточении требований к трудовым мигрантам и их детям

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам и их детям, сообщает 360.ru. С 18 лет дети мигрантов обязаны в течение месяца оформить патент на работу или покинуть страну. Это нововведение направлено на обеспечение финансовой самостоятельности мигрантов и их семей.

Закон также обязывает мигрантов содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Налоговая служба будет отслеживать их доходы. В случае невыполнения этого условия в течение года мигранты с несовершеннолетними детьми должны будут покинуть страну в течение 15 дней.

Для разных категорий мигрантов, включая высококвалифицированных специалистов, предусмотрены различные требования и ограничения.

Кроме того, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на этой неделе депутаты Госдумы примут ещё несколько предложений по улучшению миграционного законодательства. В частности, депутаты обсуждают расширение перечня административных правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из страны. Поправки, внесённые с предыдущего чтения, увеличили этот список с 22 до 45 статей КоАП. Среди новых оснований для выдворения — дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии и неповиновение пограничникам.

Напомним, что в Нижегородской области подписан указ о продлении действующей модели регулирования трудовой миграции на 2026 год.

Как сообщалось ранее, c 2025 года в России действуют закон, согласно которому дети мигрантов могут быть приняты в школы только при наличии подтверждённого знания русского языка и легального статуса пребывания в России.

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Теги:
Госдума Законодательство Мигранты
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