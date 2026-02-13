Люлин предложил масштабировать опыт внедрения "зелёной волны" на дорожную сеть региона

На улице Горького возобновилось строительство метро
13 февраля 2026 13:02 Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

13 февраля в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) прошел Парламентский день Заксобрания Нижегородской области. Одной из тем обсуждения стал вопрос о внедрении интеллектуальных транспортных систем. Участники рассмотрели современные подходы к автоматизации управления дорожным движением, подготовке кадров и перспективным проектам в транспортной сфере.

Во встрече приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, эксперты, члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании, студенты и преподаватели вуза, а также участники программы «Герои. Нижегородская область». В ходе сессии были представлены доклады о текущей работе по внедрению интеллектуальных систем в регионе, перспективных разработках вуза и конкретных проектах студентов и аспирантов института транспортных систем НГТУ, таких как повышение пропускной способности улицы Белинского и оптимизация автобусного маршрута №40.

«Сегодня мы наглядно увидели, как наука и цифровые технологии могут решать конкретные транспортные проблемы региона. Важно, чтобы такие разработки не оставались в стенах вуза, а становились частью общей системы управления дорожным движением», – подчеркнул председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Особое внимание было уделено инновационным разработкам университета. Участникам продемонстрировали VR-тренажер для обучения водителей в условиях сложного рельефа и погоды, созданный на основе точной 3D-модели Окского съезда. Также были представлены имитационные модели транспортных потоков в микрорайоне «Верхние Печеры», позволяющие анализировать и прогнозировать дорожную ситуацию в реальном времени. Большой интерес вызвал студенческий проект по организации адаптивного светофорного регулирования на пересечении федеральной трассы М-7 и автодороги 22Н-2938 около города Лысково.

«Парламентский день в НГТУ – уникальная возможность студентам напрямую быть в диалоге с представителями законодательной власти. Сегодня на секции по развитию транспорта вместе с моими сокурсниками - будущими инженерами-логистами и инженерами по эксплуатации транспорта предложили модель транспортной сети микрорайона Верхние Печеры с учетом интеллектуальной системы, мероприятия по повышению пропускной способности улицы Белинского и улучшению транспортного обслуживания деревни Афонино. Интересно было услышать обратную связь насколько наши проекты отвечают запросам города и имеют ли возможность дальнейшей проработки и реализации», – поделился магистрант группы М-25-АТ Института транспортных систем НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергеев Илья.

По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Среди предложений – анализ потребности в кадрах до 2030 года, увеличение бюджетных мест по транспортным специальностям, актуализация учебных программ с учетом специфики функционирования транспортной отрасли в Нижегородской области и усиление взаимодействия с работодателями. Особое место заняла инициатива по созданию единого информационного ресурса для студентов и потенциальных работодателей.

«Цифровые проекты, подобные моделированию потоков в «Верхних Печерах» или оптимизации улицы Белинского, – это рабочие инструменты, которые уже показывают результат. Например, практика внедрения «зеленой волны» в режиме реального времени может увеличить пропускную способность на дороге и дать автомобилям прирост скорости до 12% на отдельных магистралях. Необходимо масштабировать этот опыт, обеспечив трансфер технологий из вузов в реальную дорожную сеть и подготовив для этого специалистов новой формации», – заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Открытый диалог НГТУ с Заксобранием Нижегородской области чрезвычайно важен. Он помогает определить вектор дальнейшего развития образовательной деятельности вуза в части подготовки востребованных в транспортной отрасли специалистов, а также уточнить научную повестку, нацеленную на решение актуальных дорожно-транспортных задач региона», – подчеркнул директор Института транспортных систем НГТУ Антон Тумасов.

«Одним из ключевых векторов нашей деятельности является планомерное развитие и интеграция интеллектуальной транспортной системы в инфраструктуру региона. Совместно с научным сообществом мы детально анализируем представленные имитационные модели для их дальнейшего внедрения на наиболее загруженных участках дорожной сети. Сегодня мы видим, что интеллектуальный потенциал позволяет моделировать сценарии развития дорожной ситуации еще до их воплощения на улицах города. Это минимизирует риски при планировании инфраструктурных изменений и позволяет принимать управленческие решения, основываясь на точных математических данных. Наша цель – трансформировать транспортную сеть региона в единую цифровую экосистему, где каждый светофор и датчик работают на повышение безопасности и комфорта нижегородцев. Мы заинтересованы в постоянном притоке таких инновационных решений и, конечно, молодых специалистов, готовых работать с «умной» инфраструктурой будущего», – отметил и.о. директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Александр Бачурин.

«Работа секции о внедрении интеллектуальных транспортных систем выступила в качестве площадки для апробации ряда проектов, разрабатываемых в институте транспортных систем НГТУ. Мы обсудили актуальные вопросы моделирования транспортных систем, управления транспортными потоками Нижнего Новгорода и предложили пути совершенствования пассажирского и транспортного обслуживания населения», – сказал со-модератор секции, доцент кафедры «Автомобильный транспорт», кандидат технических наук Михаил Корчажкин.

Теги:
Законодательное собрание НГТУ
