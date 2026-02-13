На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

КРНО подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами с Алтая

13 февраля 2026 16:15 Экономика
КРНО подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами с Алтая

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и генеральный директор Корпорации развития Республики Алтай Ильнур Сираев подписали соглашение о сотрудничестве между организациями.

Межрегиональное взаимодействие в сфере привлечения инвестиций соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В рамках соглашения стороны планируют оказывать содействие в реализации совместных инвестиционных проектов и налаживании деловых контактов между предприятиями регионов, обмениваться успешными практиками по развитию инвестиционного климата, а также организовывать бизнес-миссии для предпринимателей.

«Корпорация развития расширяет пул партнеров среди российских регионов. Мы всегда открыты к сотрудничеству и с радостью делимся с коллегами накопленным опытом, ведь даже в условиях некоторой конкуренции за инвесторов региональные инвестиционные команды работают над одной задачей – развитием и укреплением экономики страны», – сказал Игорь Ищенко.

В рамках встречи представители Корпорации развития Нижегородской области поделились с коллегами опытом агентства в сопровождении инвестиционных проектов, развитии особой экономической зоны «Кулибин», реализации концессионных соглашений, проектировании и возведении инвестиционной инфраструктуры.  

«Республика Алтай открыта для внедрения лучших практик и настроена на взаимовыгодное сотрудничество между корпорациями и регионами, в реализации межрегиональных инвестиционных проектов, выходящих за рамки одного субъекта. Такой подход способствует улучшению инвестиционного климата в регионах и укреплению экономики страны в целом. Наша ключевая задача – формирование устойчивого инвестиционного роста и обеспечение технологического суверенитета», – подчеркнул Ильнур Сираев.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с агентствами развития Мурманской, Саратовской и Воронежской областей, а также с администрациями свободных экономических зон «Витебск» и «Минск».

Напомним, что Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

На сегодняшний день на сопровождении Корпорации развития находится порядка 350 инвестпроектов с общим объем инвестиций более 369 млрд рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных