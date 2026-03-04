Минфин РФ приостановит операции с валютой в марте

Фото:
Министерство финансов России объявило о временном приостановлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках действующего существующего бюджетного правила. Ограничительная мера будет действовать в течение марта 2026 года, сообщает 360.ru.
В ведомстве пояснили, что приостановка операций связана с предстоящим пересмотром базовой цены на нефть, которая является ключевым параметром в бюджетном законодательстве. После обновления этого показателя операции в рамках бюджетного правила будут возобновлены.
При этом объём отложенных операций по покупке или продаже валюты и золота будет скорректирован с учётом новой базовой цены на нефть.
Напомним, по оценкам экспертов, цена на нефть может расти до момента снижения напряжённости на Ближнем Востоке.
