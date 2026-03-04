Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

Жительницы Нижегородской области вдвое больше откладывают вдолгую

04 марта 2026 17:31 Экономика

В 2025 году жительницы Нижегородской области вложили 5,3 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Это в два раза больше, чем годом ранее. При этом сберегательницы региона почти вполовину увеличили среднюю сумму текущего взноса.

Женщины Нижегородской области в 2025 году открыли 107 тысяч договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ. Это в два раза превышает аналогичный показатель 2024 года. Сберегательницы направили на ПДС-счета 3,9 млрд рублей личных взносов и перевели 1,4 млрд рублей средств накопительной пенсии. Такой возможностью пользуется каждая десятая участница.

70% ПДС-копилок в Нижегородской области открыли женщины, 30% — мужчины. Участницы из региона не только активнее вступают в программу, но вдвое чаще переводят в неё средства накопительной пенсии.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка: 

«В Нижегородской области женщины ответственно подходят к финансовому благосостоянию. В прошлом году они удвоили вложения в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. При этом их средний текущий взнос в программу составил 7 тысяч рублей — на 42% больше, чем в 2024 году. А теперь сберегательницам доступен налоговый вычет: вернуть получится до 88 тысяч рублей в год со взносов до 400 тысяч рублей. Напомню, что сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, которая применяется к доходу участника».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет жителям Нижегородской область откладывать на любые цели с господдержкой — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. При желании на ПДС-счёт можно направить средства накопительной пенсии.

