Нижегородцы открыли 10 тысяч обезличенных металлических счетов в Сбере в 2025 году

По итогам 2025 года нижегородцы открыли в Сбере более 10 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС). Сумма вложений в драгоценные металлы в обезличенной форме превысила 344 млн рублей. Это на 19% больше показателей прошлого года.
Всего на конец прошлого года общий портфель ОМС по Нижегородской области в Сбере превысил 11,7 млрд рублей, что на 31% больше чем годом ранее.
Наибольшей популярностью среди нижегородцев пользуется золото. Объём инвестиций в золото составил 75% от общей суммы вложений в ОМС.
Еще одним популярным способом инвестирования среди жителей региона являются монеты из драгоценных металлов. В 2025 году нижегородцы приобрели в Сбере более 9 тысяч монет.
Замыкает региональный рейтинг инвестиций в драгоценные металлы – покупка слитков. За прошлый год нижегородцы приобрели в Сбере 70 килограмм драгоценных металлов в слитках.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Жители Нижегородской области выбирают разные стратегии сбережений и вложений: одни предпочитают приобретать золотые слитки и памятные монеты, другие доверяют обезличенным металлическим счетам. Главное — осознавать риски и цели каждого инструмента, грамотно распределяя активы и обеспечивая финансовую безопасность».
