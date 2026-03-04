Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 марта 2026 13:36
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%
04 марта 2026 13:15
Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 18:48
Нижегородская область усилит сотрудничество с ЦБ
03 марта 2026 18:08
Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода
03 марта 2026 17:34
Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
03 марта 2026 15:10
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке "Нефтегаз 2026"
03 марта 2026 14:05
ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
03 марта 2026 12:50
Оборот ИТ-компаний достиг 97,7 млрд рублей в Нижегородской области
03 марта 2026 11:56
Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию
Экономика

ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%

04 марта 2026 13:36 Экономика
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го.

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. По оценкам ВТБ, в феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

«Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных