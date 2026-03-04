ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9% Экономика

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го.

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. По оценкам ВТБ, в феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

«Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения.