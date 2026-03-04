Игорь Комаров провел рабочую встречу с новым начальником ВВГУ Банка России Экономика

В Нижнем Новгороде в рамках рабочей встречи полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обсудил противодействие незаконным финансовым операциям с новым начальником Волго-Вятского главного управления Банка России Андреем Поповым. Его представил статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Главные управления Банка России в регионах участвуют в реализации денежно-кредитной политики, работают над повышением доступности финансовых услуг, выявляют организации, осуществляющие нелегальную деятельность на финансовом рынке.

По словам Игоря Комарова, аппарат активно взаимодействует с Волго-Вятским главным управлением ЦБРФ в сфере противодействия нелегальной деятельности. Основой инструмент – межведомственная и экспертная рабочие группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО. Разработан алгоритм оценки эффективности работы по противодействию незаконным финансовым операциям, позволяющий в динамике анализировать ситуацию в каждом регионе округа.

По мнению полпреда, особое внимание необходимо обратить на увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных в незаконную финансовую деятельность, главным образом дропперство – мошеннические схемы по выводу и обналичиванию украденных у людей денег.

Андрей Попов отметил, что вовлечение в дропперские схемы – реальная проблема в молодежной среде. Чтобы объяснить всю опасность участия в мошенничестве, необходимо разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом особенностей этой целевой аудитории.

